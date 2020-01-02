Путин очень зол: подлая выходка Лукашенко возмутила Кремль

Лукашенко "обманул и подставил" Путина, пишет телеграм-канал "Бульба престолов". По словам авторов, которые ссылаются на собственные источники, российский лидер "очень зол".
"Подробностей нет, но если раньше подобное оценивалось как "Лукашенко несговорчив", то сейчас это что-то очень личное и глубокое", – отмечают авторы.
По мнению телеграм-канала, белорусское руководство много лет проводит враждебную России политику. На личный контакт с Лукашенко Кремлю полагаться нельзя, уверены авторы.
Путин и Лукашенко, утверждает телеграм-канал, конфликтуют уже 15 лет. Москве следует перейти к более прагматичным отношениям с Минском и смотреть на реальные дела белорусского руководства, меньше принимая во внимание его якобы пророссийскую риторику, уверены авторы.
Напомним, Россия и Белоруссия в декабре не смогли согласовать все дорожные карты по интеграции. Стороны планировали подписать документ 8 декабря, но Минск настаивает на компенсации налогового маневра в нефтяной отрасли и других экономических бонусах.
Эксперты поговаривали о создании правительства Союзного государства России и Белоруссии. Однако Александр Лукашенко неоднократно говорил, что не намерен поступаться суверенитетом республики.
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