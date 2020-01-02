Путин очень зол: подлая выходка Лукашенко возмутила Кремль

Александр Лукашенко на последних переговорах с Владимиром Путиным отказался идти на компромисс и подписывать дорожные карты по интеграции. Поведением белорусского лидера сильно недовольны в Кремле. Сообщается, что российский лидер "очень зол".



прочитано 126 раз