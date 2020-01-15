Володин высоко оценил предложения Путина по Конституции

Предложенные президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию поправки к Конституции направлены на укрепление суверенитета страны, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал обсудить предлагаемые изменениям на экспертном уровне, а затем говорить о сроках всенародного голосования.



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