"Нельзя так работать": Путин жестко отчитал чиновников за провал

Россия вступила в сложный демографический период, рождаемость снова начала падать, констатировал президент в послании Федеральному собранию. Негативные прогнозы не могут не настораживать, подчеркнул он.



Одной из важнейших задач является создание новых мест в яслях. Владимир Путин напомнил: регионам выделены средства, которые позволяют создать до конца 2021 года 255 тысяч новых мест, но темпы работы недостаточные.

Оказалось, что целевые показатели не достигнуты – вместо 90 тысяч мест в яслях создано 78 тысяч. "Из них реально могут быть предоставлены малышам 37,5 тысячи. На остальных не получена образовательная лицензия. Уважаемые главы субъектов Федерации, нельзя так работать!" – раскритиковал чиновников российский лидер.

Путин предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет уже с 1 января 2020 года:



«Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. То есть действительно со сложной, очень сложной ситуацией» pic.twitter.com/UgtRmIip6m