"Нельзя так работать": Путин жестко отчитал чиновников за провал

Россия вступила в сложный демографический период,
рождаемость снова начала падать, констатировал президент в послании
Федеральному собранию. Негативные прогнозы не могут не настораживать, подчеркнул
он.
Одной из важнейших задач является создание новых мест в яслях. Владимир Путин напомнил: регионам выделены средства, которые позволяют создать до конца 2021 года 255 тысяч новых мест, но темпы работы недостаточные.
Оказалось, что целевые показатели не достигнуты – вместо 90 тысяч мест в яслях создано 78 тысяч. "Из них реально могут быть предоставлены малышам 37,5 тысячи. На остальных не получена образовательная лицензия. Уважаемые главы субъектов Федерации, нельзя так работать!" – раскритиковал чиновников российский лидер.
Путин предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет уже с 1 января 2020 года:— RT на русском (@RT_russian) January 15, 2020
«Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. То есть действительно со сложной, очень сложной ситуацией» pic.twitter.com/UgtRmIip6m
Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию в Манеже. В зале присутствуют главы обеих палат парламента, руководство Администрации президента и правительства, губернаторы и представители законодательных собраний регионов. Мероприятие освещают 885 работников СМИ.
Послание Федеральному собранию – это программный политико-правовой документ. Владимир Путин озвучивает политические, экономические, социальные вопросы, предлагает решения конкретных проблем.
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