"Нельзя так работать": Путин жестко отчитал чиновников за провал

Прямой эфир: Послание Путина Федеральному Собранию 2020
Рак у Заворотнюк: все подробности Игры Форум Гороскоп

Топ новостей

Успенская объявила о свадьбе с бывшим мужем Пугачевой
"Нафиг не сдались": запуск поездов через Крымский мост омрачил громкий скандал
Для работы не годится: тяжелобольного Андрея Губина погнали в шею
Сделано заявление об аресте Зеленского после роскошного отдыха за границей
Хочет уйти от долгов: онкобольную Заворотнюк вывели на чистую воду
партнеры
Среда 15 января
Лента новостей
13:38
В Подмосковье установят мировой рекорд по массовому прыжку в воду
13:12
"Мы это сделаем прямо сейчас": возлюбленная Тимати заявила о расставании
12:49
Гороскоп совместимости: Весы с другими знаками зодиака
12:45
"Солнечный мальчик": отекшего от алкоголя рыжего из "Иванушек" подняли на смех
12:32
Со сдающих жилье россиян хотят собрать миллиарды налогами
12:19
Молодая жена Цекало довела до тошноты волосатыми подмышками
12:15
Обязан помогать материально: Шепелев влез в семейные разборки звезды российских сериалов
12:13
Пугачева обратилась к подавленной артистке
11:49
Звезда сериала "Друзья" скончалась в США
11:35
"Не уподобляйся Бузовой": развратную Нюшу втоптали в грязь
11:24
"Убейте меня!": кричащая от боли звезда фильма "Холоп" довела мужа
11:04
В Архангельске рассыпается отремонтированная за 70 млн дорога
10:56
Путь на Первый канал заказан? Собчак прилюдно разнесла детище Эрнста
10:48
В Тюмени маршрутка с пассажирами влетела в столб
10:46
"Я бы развешивал за яйца": обозленный Макаревич сорвался на россиян
10:35
Роспотребнадзор предупредил россиян об опасном вирусе
10:16
Под Тюменью автобус с людьми столкнулся с краном и вылетел в кювет
10:04
На стройке в Подмосковье задержали мигрантов из Латинской Америки
09:53
Авербух плюнул на Рудковскую после обвинений в жадности
09:24
Мария Шукшина забрала внука у неудавшейся невестки-скандалистки
09:19
Россию на конкурсе "Миссис Вселенная" представит многодетная мать
09:15
"Сильный хлопок": в Уфе взорвался многоквартирный дом
09:07
Крещенские морозы в России отменяются
08:42
Подстреленного Александра Серова срочно госпитализировали
08:30
Самолет облил детей керосином при посадке в США
08:20
Навку без белья распекли за публичный срам
08:13
Рубль удерживает позиции по отношению к доллару и евро
06:38
Взбесившийся Яббаров на глазах у всей страны набросился с кулаками на возлюбленную
04:26
"Не пей в одиночку": выходка Шварценеггера с животными произвела фурор
02:17
Шарлиз Терон явилась на церемонию Critics' Choice Awards 2020 с голой грудью
00:09
Голые ляжки Распутиной заставили народ биться в экстазе (видео)
21:52
Гагарина поведала о страшных испытаниях для дочери
21:33
Под Москвой на 105 году умер долгожитель
21:29
Появилось подробное описание смерти Сергея Шнурова
21:12
"Будет катастрофа": жуткие данные о глобальной войне США против России
20:48
В Кирове пьяный дебошир попытался ударить полицейского
20:27
"Я счастлива": Цымбалюк-Романовская сделала волнующее признание после расставания с Шаляпиным
19:53
Появились подробности свадьбы Смолова и внучки Ельцина
19:48
В Москве посетитель хинкальной устроил стрельбу
19:32
Разнузданная Волочкова прилюдно удовлетворила себя длинной палкой
19:23
"Жесть": поклонники в ужасе от вида облысевшей Глюкозы
19:21
Появились новые неожиданные подробности романа Бузовой и Манукяна
19:21
Москвич продает свой детский рисунок за 140 миллионов
18:51
Певец Шура потерял свое "хозяйство" (видео)
18:37
Пользователи "ВКонтакте" пострадали из-за масштабного сбоя
18:03
"Скальпели и кровь": Топалов рассказал о двух операциях
18:01
Объявление номинантов на "Оскар" обернулось гендерным и расовым скандалом (видео)
17:50
Актриса сериала "Кухня: Война за отель" Елена Ксенофонтова слегла
17:50
В Кремле пройдет Международный день русского романса
17:47
В Кемеровской области грузовик на полном ходу протаранил легковушку
17:43
"Проблемы психического здоровья": принцы Уильям и Гарри заявили о своей вражде
17:39
В Москве стартует Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета
17:15
Пассажирка без трусов устроила вакханалию в поезде через Крымский мост
17:13
Продажи Suzuki в 2019 году выросли на 28%
17:09
"Сладенькая": влажная Рудова показала крепкий зад
17:01
Бизнесмен Роман Авдеев рассказал о съемках фильма о легендарном футболисте
16:39
Нинидзе набросилась на Виторгана
16:36
"Людей из окон выкидывать нельзя": Рынска о "замыливании" Михалковым дела о разбившейся модели
16:28
Халява кончилась: Путин наказал обнаглевшего Лукашенко
16:23
Появилось сообщение о заложенной в аэропорту Уфы бомбе
16:08
Грудь оголившейся Гагариной взбесила народ
16:04
В Мытищах Дед Мороз украл норковую шубу из храма
16:01
Корчевников разлучил Дроздову с Певцовым
15:38
Под Москвой банда воров срывает зеркала с дорогих иномарок
15:23
Жители Челябинска в панике из-за выпавшего зеленого снега
15:14
Вызывайте психиатра: растрепанная и босая 84-летняя Дружинина корчилась на снегу
14:59
Актриса Галина Польских вновь вызвала скорую
14:48
Какие питьевые йогурты запрещены к употреблению
14:47
Навка поразилась вскрывшимися данными после ухода от Авербуха
14:42
Задолжавший больше миллиона любовник шикует на деньги Ольги Бузовой
14:26
Ушел из жизни заслуженный тренер России
13:58
В Крыму обнаружили тайник с оружием
13:52
В одном доме с выпавшей из окна моделью Ксенией Пунтус оказалась Божена Рынска
13:52
Самая дорогая эскортница делает карьеру в большом кино
13:39
Россиян хотят оставить без коньяка
13:33
"Где ноги – красивые и спортивные?!": Сотникову унизили за внешний вид
13:31
В России состоится первый стадионный концерт Димаша
13:25
Представитель режиссера Соловьева выступил с заявлением после известия о госпитализации
13:01
Мужчина устроил стрельбу на юге Москвы
12:47
Дорогая и серьезная операция: дочь разрыдалась из-за сменившей пол Кравец
12:44
"Это ложный путь": Галкин в истерике набросился на "Русское лото"
12:38
"Куда он так худеет?!": вид костлявого Павла Воли напугал россиян
12:33
Муж финалистки "Битвы экстрасенсов" стал жертвой кражи
12:18
От побоев до оргазма: как изменился мир секса
12:18
Житель Калининграда умер в очереди за пенсией
11:58
Анну Нетребко втянули в грязный скандал
11:58
Следственные органы раскрыли шокирующие данные о Цымбалюк-Романовской
11:53
Испанский журналист найден мертвым в Москве
11:43
Актер из "Универа" очистился от грехов после нескучных каникул в Европе
11:41
Вокалист "Animal ДжаZ" попал в серьезное ДТП
11:19
Собчак приложили за хвастовство сыном-"профессором"
11:16
Дочь принимает поздравления на фоне слухов о скором конце Заворотнюк
11:08
Разнимали охранники: звезда фильма "Елки" получила по лицу в гостях у Шепелева
11:04
Летевший в Москву лайнер сел в Перми из-за плохого самочувствия пассажира
10:43
"Чувствую себя виноватым": почему у Олега Меньшикова и его молодой жены нет детей
10:38
Королева красоты прилюдно потеряла бюстгальтер (видео)
10:31
Россиян предупредили об аномально теплой погоде в январе
10:24
Знаменитый кинорежиссер попал в реанимацию
09:50
"Слишком горячо": сын певицы Валерии ошарашил россиян интимным видео с девушкой
09:45
Неожиданные действия Корчевникова довели до слез народного артиста
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Российское правосудие настигло киевскую пианистку Цымбалюк-Романовскую
"Целлюлит, дрябловатая кожа": растолстевшая Самойлова посетовала на беременность
Солистка "ВИА Гры" попала в психушку после ухода из группы
Спортсменка сильно поправилась ради карьеры модели plus-size
Массовую аварию под Петербургом сняли на видео
Стало известно о росте тарифов на мобильную связь
Политика

"Нельзя так работать": Путин жестко отчитал чиновников за провал

Владимир Путин, послание Федеральному собранию. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию. Первым делом глава государства обратил внимание не демографические проблемы. К работе чиновников у него возникли серьезные претензии. 
прочитано 541 раз

Россия вступила в сложный демографический период, рождаемость снова начала падать, констатировал президент в послании Федеральному собранию. Негативные прогнозы не могут не настораживать, подчеркнул он.

ПО ТЕМЕ

Путин обращается с посланием к Федеральному собранию

Одной из важнейших задач является создание новых мест в яслях. Владимир Путин напомнил: регионам выделены средства, которые позволяют создать до конца 2021 года 255 тысяч новых мест, но темпы работы недостаточные.

Оказалось, что целевые показатели не достигнуты – вместо 90 тысяч мест в яслях создано 78 тысяч. "Из них реально могут быть предоставлены малышам 37,5 тысячи. На остальных не получена образовательная лицензия. Уважаемые главы субъектов Федерации, нельзя так работать!" – раскритиковал чиновников российский лидер.

Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию в Манеже. В зале присутствуют главы обеих палат парламента, руководство Администрации президента и правительства, губернаторы и представители законодательных собраний регионов. Мероприятие освещают 885 работников СМИ.

Послание Федеральному собранию – это программный политико-правовой документ. Владимир Путин озвучивает политические, экономические, социальные вопросы, предлагает решения конкретных проблем.

Автор: 15 января 2020, 12:33

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Запад нанес сокрушительный удар махинатору Порошенко
Скандалист Лукашенко пошел на открытый конфликт с Россией
Зеленскому прилюдно дали пощечину за катастрофу украинского Boeing
Стало известно об отмене публичных выступлений Путина

Шоу-бизнес

Молодая жена Цекало довела до тошноты волосатыми подмышками
Обязан помогать материально: Шепелев влез в семейные разборки звезды российских сериалов
Пугачева обратилась к подавленной артистке
"Не уподобляйся Бузовой": развратную Нюшу втоптали в грязь

Проишествия

Жуткая трагедия: умер наткнувшийся на лыжу российский турист
Пожар в ЖК "Алые паруса" в Москве унес жизни двух человек
Полный провал: ФСБ разнесли за убийство стрелка с Лубянки
Обнародована причина возгорания на крейсере "Адмирал Кузнецов"

Lifestyle

Вдовец десять дней возил разлагающийся труп жены по соседним городам
Владимир Машков рассекретил тайные страницы жизни Мэрилин Монро
Создатель спецэффектов покорил Москву
Неизвестные страницы жизни Федора Шаляпина представили народу
Шоу-бизнес

"Горе и проблемы со здоровьем": в жизни резидента Comedy club настал страшный период

О судьбе звезды высказался эксперт
Шоу-бизнес

Провалившуюся с треском дочь известного певца взяли на Первый канал

Артистка снялась в новом сериале "Про Веру"
Шоу-бизнес

Дочь принимает поздравления на фоне слухов о скором конце Заворотнюк

Друзья обратились к наследнице актрисы
Шоу-бизнес

Неожиданные действия Корчевникова довели до слез народного артиста

Новый выпуск шоу оказался очень пронзительным

Гороскоп

Гороскоп совместимости: Весы с другими знаками зодиака
Гороскоп на неделю
Звезде "Универа" Гайдуляну предстоит новая борьба с раком
Лене Катиной посоветовали приобщиться к бездомным из-за несчастья

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Раскрыты неизвестные секреты Тутберидзе
Хабиб Нурмагомедов вызвал оторопь своим внешним видом
Разъяренный Овечкин отлупил двух американских хоккеистов (видео)
Знаменитая актриса призвала оставить Загитову в покое

Регионы

"Нафиг не сдались": запуск поездов через Крымский мост омрачил громкий скандал
Сибирь утонула в сугробах (видео)
Аварийное проседание: перед пуском поездов по Крымскому мосту случилось ЧП
Защитный купол приподнялся над челябинским метеоритом (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru