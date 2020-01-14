Эксперты: Володин дал понять, что Россия будет защищать историческую память

Теме празднования юбилея 75-летия Победы будет уделяться важное значение на государственном уровне, напомнил политолог Дмитрий Фетисов. "Это необходимо как напоминание мировому сообществу о необходимости решать спорные вопросы мирным путем, не доводя ситуацию до вооруженных конфликтов. Володин продолжает активно продвигать темы "президентской повестки", – написал аналитик на своей странице в "Фейсбук".



Упоминание спикера Госдумы о неконструктивной позиции властей Польши эксперт назвал сигналом о том, что Россия может быть сильным и адекватным партнером, но не будет игнорировать попытки переписывать исторические факты. Слова Володина означают, что попытки спекуляций и популизма на событиях ВОВ Москвой будут пресекаться, добавил Фетисов.

"Судя по володинскому выступлению, год 2020 для Польши будет куда более печальным и нервным, чем даже опасались в Варшаве", - прокомментировал слова спикера Госдумы политолог Виктор Мараховский. Эксперт напомнил о захвате Польшей части Чехословакии за год до начала Второй мировой войны, об антисемитах в тогдашнем руководстве страны.

"Спикер Госдумы, известный крайней сдержанностью, призывает коллег требовать от Польши извинений, напоминает не только об антисемитизме польского руководства, но и о польском историческом свинстве вообще – потому что освобождение Польши, за которое погибли полмиллиона советских солдат, в любом случае любых вменяемых людей обязывало бы вести себя почтительно. Судя по началу парламентского года, с Польшей наконец-то начнут говорить языком именно такой дипломатии, какой она заслужила", – написал Мараховский в своем блоге.

Защита исторической памяти продиктована и моральными, и прагматическими соображениями, отметил политолог Антон Хащенко. "С одной стороны, это об отношении к России сегодня (многим было бы очень удобно провести параллели и обвинить страну в том, что она всегда была и продолжает оставаться глобальным злом). С другой, – о допустимости тех или иных действий государствами на мировой арене применительно к нынешним угрозам и вызовам", – считает эксперт.

В современной Европе периодически сносятся памятники советским воинам, полководцам. Причем нередко инициаторами выступают местные власти, напомнил аналитик. "И здесь тоже большой фронт работы – с кем-то надо договариваться, кого-то одергивать, возможно, с кем-то заключать новые межгосударственные соглашения о защите исторического наследия", - подчеркнул он.

Напомним, 14 января Госдума открыла весеннюю сессию. Помимо защиты исторической памяти, законодатели сделают акцент на реализации послания президента Федеральному собранию, а также решении задач в сфере экономики.