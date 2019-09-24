Володин: Парламентарии России и Британии должны восстановить диалог

Сейчас у российских парламентариев нет диалога с британскими
коллегами, посетовал Володин. Сложившуюся ситуацию спикер Госдумы назвал
неправильной, напомнив, что законодатели двух стран контактировали даже в самые
тяжелые годы.
Российские парламентарии готовы разговаривать с британскими коллегами, подчеркнул Володин. "Диалог между депутатами должен быть", - сказал спикер Госдумы.
В свою очередь, член Палаты лордов назвал Совещание спикеров парламентов Евразии возможностью обсудить текущее состояние отношений и возможности их улучшения. "Нужно создать атмосферу доверия, чтобы разрешить все существующие между нашими странами вопросы", – сказал он.
В ходе встречи затрагивалась тема брекзита. Британский парламентарий отметил, что если это произойдет, то Лондону предстоит активно строить отношения с другими странами.
Выход Великобритании из Евросоюза Володин назвал внутренним делом Лондона, которое не касается России. Спикер Госдумы призвал британского коллегу строить отношения вне зависимости от того, произойдет брекзит или нет.
Напомним, российская делегация во главе с Вячеславом Володиным приняла участие в IV Совещании спикеров парламентов Евразии в Нур-Султане. С каждым разом мероприятие становится масштабнее. В этом году на него съехались представители 60 стран, включая 39 спикеров и 12 вице-спикеров.
В рамках Совещания спикер Госдумы встретился с законодателями из Венгрии, Турции, Афганистана, Южной Кореи, Катара. Выступая на открытии мероприятия, Володин призвал коллег из других стран активнее говорить о глобальных угрозах и сближать законодательство для борьбы с общими вызовами.
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