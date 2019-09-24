Россия и Катар укрепляют межпарламентское сотрудничество

С соответствующим предложением выступили представители
арабской монархии. По их мнению, это позволит обмениваться опытом в
законодательстве, парламентаризме и в целом укрепит отношения России и Катара.
"Мы готовы представить вам проект меморандума, чтобы вы его доработали, и мы будем рады посетить Москву и, если будет такая возможность, подписать документ", – сказал глава парламента эмирата.
Спикер Госдумы поддержал предложение коллеги. Володин отметил, что для развития отношений России и Катара многое делают главы двух стран.
Кроме того, спикер Госдумы призвал парламентариев из Катара развивать модельное законодательство. "Было бы правильно приводить к модельному, к гармонизации, особенно в сфере антитеррористической безопасности", – сказал председатель нижней палаты.
Особое внимание законодатели уделили противодействию санкциям. Глава парламента Катара отметил, что его страна находится под ограничениями и хочет использовать опыт России в противостоянии санкционному давлению.
Представитель арабской монархии поблагодарил спикера Госдумы за то, что он выступил против двойных стандартов в мировой политике.
Напомним, российская делегация во главе с Вячеславом Володиным участвует в IV Совещании спикеров парламентов Евразии в Нур-Султане. С каждым разом мероприятие становится масштабнее.
В этом году на него съехались представители 60 стран, включая 39 спикеров и 12 вице-спикеров. В рамках Совещания спикер Госдумы встретился с законодателями из Венгрии, Турции, Афганистана, Южной Кореи.
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