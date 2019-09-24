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Политика

Эксперт: Выступление Володина – яркое и конкретизированное

Вячеслав Володин. Фото:duma.gov.ru
Председатель Госдумы Вячеслав Володин во вторник, 24 сентября, выступил на открытии IV Совещания спикеров парламентов Евразии. В экспертном сообществе речь главы нижней палаты назвали самой яркой и конкретизированной. 
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Спикер Госдумы развивает тему межпарламентского сотрудничества и парламентской дипломатии как эффективный инструмент противодействия санкциям и метод решения межгосударственных вопросов, написал в своем телеграм-канале политолог Дмитрий Фетисов.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Вопросы безопасности стали ключевой темой выступления Володина, подчеркнул эксперт. "И он затронул важный вопрос игнорирования темы выхода США из ДРСМД другими государствами, что может повысить опасность для всего мира, особенно для европейских и азиатских стран", – отметил Фетисов.

Политолог обратил внимание на слова Володина о важности конкретной работы в рамках парламентских структур, учитывая традиции государств, религиозный фактор, культуру других стран. "То есть тех вещей, на основе которых часто возникают конфликты среди государств постсоветского пространства", – отметил аналитик.

Учитывая значимость и масштаб IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии, его участники примут услышанное во внимание и согласятся с позицией России, полагает Фетисов.

Дмитрий Фетисов. Фото: facebook.com/fdn86

Напомним, в столице Казахстана Нур-Султане проходит IV Совещание спикеров парламентов стран Евразии. Накануне Вячеслав Володин провел переговоры с главами парламентов Казахстана, Венгрии, Афганистана.

Во вторник, 24 сентября, спикер Госдумы выступил на открытии Совещания. Володин призвал коллег-законодателей активнее говорить о проблемах глобальной безопасности и сближать законодательство для борьбы с общими вызовами.

Автор: 24 сентября 2019, 11:19

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