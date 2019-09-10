Отстранение Зеленского от власти: что происходит в Киеве

За соответствующее решение проголосовали большинство
парламентариев. В законопроекте детально прописана процедура импичмента
президента. Формально народные избранники могут использовать новый механизм
против Владимира Зеленского.
Чтобы начать отстранение главы государства от власти, более половины депутатов Рады должны подписать письменное представление с указанием причин такого решения. Затем создается следственная комиссия по расследованию обвинений против президента.
В состав комиссии входят парламентарии от каждой фракции с учетом их представительства в Раде. Вместе с законодателями в расследование должны включиться специальный прокурор и следователи. После этого обвинения против главы государства рассматривают Конституционный и Верховный суды.
Если они подтвердят законность процедуры импичмента, то вопрос выносится на голосование парламентариев. Если решение не набрало большинство голосов, то спикер Верховной рады извиняется перед президентом. Примечательно, что автором законопроекта является сам Владимир Зеленский.
Эксперты полагают, что опасаться главе государства нечего. Поскольку президент сам внес законопроект, логично, что угрозы для него документ не несет, написал на своей странице в Facebook украинский политолог Николай Спиридонов.
Зеленский в законопроекте "защищен не меньше, чем Кощей Бессмертный в сказке про Иванушку", – отметил эксперт. Он усомнился в реальности выполнения всех условий, прописанных в документе.
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