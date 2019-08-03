Появились сообщения об агентах ЦРУ на незаконном митинге в центре Москвы

В ходе московской акции протеста 3 августа замечено несколько англоговорящих людей в самом эпицентре событий, сообщают СМИ. Возможно ли, что они оказались там неслучайно?



О готовящейся в Москве незаконной акции протеста было известно заранее: еще с тех пор, как оппозиционеры отказались от согласованного места на проспекте Сахарова.

В связи с потенциальной опасностью для своих граждан посольство США рекомендовало американцам, находящимся в этот день в российской столице, воздержаться от посещения потенциально опасных мест. Таковыми были сочтены Никитские, Покровские и Пречистенские ворота, Трубная и Тургеневская площади, а также Новопушкинский сквер.

Однако москвичи, проходившие здесь в середине дня, заметили странных людей, говорящих по-английски, отмечает издание "Экономика сегодня". Сообщается, что некоторые обыватели первым делом заподозрили их в работе на ЦРУ.

Если сообщения подтвердятся, то это действительно интересно. Штаты очень заботятся о своих гражданах, несколько дней призывают их избегать опасности, подстерегающей на предстоящем протестном мероприятии в Москве.

И в это же самое время "Радио Свобода" (медиа, финансируемое Конгрессом США) всю неделю активно пиарит зачинщиков московских беспорядков. Рупор Америки в России широко освещает подготовку к мероприятию, тиражирует призывы к россиянам выходить на улицы и противостоять полиции.

Изъятое у задержанных сегодня протестующих на Китай-городе. И потом эти люди будут говорить про мирный митинг, на котором ничего такого не планировалось. pic.twitter.com/Z2HW6uPswq — Актуальная Политика (@Current_policy) August 3, 2019

Выглядит так, что используются двойные стандарты: своих стремятся поберечь, а москвичей не жалко. Чем больше покалеченных россиян попадет в объективы камер, тем жестче можно будет подать происходящее в западных СМИ.

По всей видимости, за этим стоят чьи-то интересы. Та же ЦРУ не впервые организует "цветные" революции по всему миру. Им выгодно довести ту или иную страну до политического кризиса и поменять власти на проамериканские.

Вероятно, это объясняет то, что чужаки нарочно лезут туда, откуда любой иностранец поспешит дать деру при первых же подозрениях на опасность, увидев агрессивно настроенных провокаторов, заводящих толпу, и стражей правопорядка, готовых дать им отпор.

Нельзя исключать, что версия о причастности ЦРУ к происходящему сегодня в Москве окажется верной. В Вашингтоне давно хотят сделать из нашей страны сырьевой придаток на карте мира.