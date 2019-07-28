Бесчинства на незаконном митинге в Москве могли устроить зарубежные провокаторы

По словам Гусева, полиция сделала все, чтобы закон был исполнен, а митинг завершился.
"Если говорили уходить, то нужно было слушать. Полиция соблюдала закон – честь им и хвала!" – сказал Гусев в беседе с изданием "Политика сегодня".
Полиция задерживала ведущих себя провокационно участников митинга вне зависимости от их политических убеждений. Отметим, что у значительного числа задержанных не было московской прописки.
Это легко объяснимо, считает Гусев. По его словам, не имея поддержки в столице, "оппозиционеры" привлекли к участию в незаконной акции иногородних.
При этом эксперт не исключает, что среди протестующих были и граждане других стран.
Гусев уверен, что основная цель блогера Навального и его сторонников – вовсе не Мосгордума. Она должна стать трамплином для выборов в Госдуму в 2020 году.
Кроме того, основателю так называемого "ФБК" необходим скандал. "У Навального нет вариантов. Чем хуже – тем лучше. Митинги и прочее – лишь риторика, которой пользуется Навальный. Он хочет устроить разруху", – считает Гусев.
Глава ГУ МВД РФ по Москве Олег Баранов накануне акции предупреждал, что сотрудники правоохранительных органов предпримут все необходимые меры, чтобы гарантировать безопасность граждан и общественный порядок. Также он заявлял, что организаторы подобных мероприятий будут привлечены к ответственности.
Популярные темы форума
Ругаюсь с матерью всю жизнь,что делать ?
Телепередача"Модный приговор"полный отстой!.
Как Пугачева так похудела?
Что такое чистая любовь?
Почему в России ,как детский лагерь,так проишедствие???
Кому на Руси жить хорошо?
Почему изменяем своим супругам?..
почему по радио и тв.,постоянно мусолят Украину?
хоть бы войны не было!
Секс раз в день но мне мало
Мне 35 и у меня не было секса
Бузова блондинка или брюнетка?
девушку убили на детской площадке
Не говорит что любит
Насилие в семье
Болит зуб мудрости
раньше я хотела стать богатой!
О "Мавроди"и нашего времени.
Смертная казнь в России
He вeзёт
Отдых без детей
Задержка 3 недели
Деятели ккльтуры и спорта ходатайствуют об освобождении вора в законе Шишкана, потому что он поддерживал юных футболистов и ветеранов футбола, а также был меценатом. Почему они не задаются вопросом откуда деньги у вора в законе?
Подорожают тортики и шоколадки
Ризо и Оболенская?
Как похудеть за 5 дней
Исполнение желания
Отношения
Откуда вы?
АЛИМЕНТЫ НЕ ЗАПЛАТИЛ ,ЗНАЧИТ ВСЁ???