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Общество

Бесчинства на незаконном митинге в Москве могли устроить зарубежные провокаторы

Фото: YouTube.com
Генеральный директор консалтинговой группы "Бакстер Групп" и политтехнолог Дмитрий Гусев поделился мнением о вчерашнем митинге в Москве. Он не исключил, что на несанкционированной акции могли присутствовать "гастролеры" из-за рубежа. Незаконный митинг прошел в поддержку кандидатов, не зарегистрированных из-за липовых подписей и прочих нарушений. 
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По словам Гусева, полиция сделала все, чтобы закон был исполнен, а митинг завершился.

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"Если говорили уходить, то нужно было слушать. Полиция соблюдала закон – честь им и хвала!" – сказал Гусев в беседе с изданием "Политика сегодня"

Полиция задерживала ведущих себя провокационно участников митинга вне зависимости от их политических убеждений. Отметим, что у значительного числа задержанных не было московской прописки.

Это легко объяснимо, считает Гусев. По его словам, не имея поддержки в столице, "оппозиционеры" привлекли к участию в незаконной акции иногородних.

При этом эксперт не исключает, что среди протестующих были и граждане других стран.

Гусев уверен, что основная цель блогера Навального и его сторонников – вовсе не Мосгордума. Она должна стать трамплином для выборов в Госдуму в 2020 году.

Кроме того, основателю так называемого "ФБК" необходим скандал. "У Навального нет вариантов. Чем хуже – тем лучше. Митинги и прочее – лишь риторика, которой пользуется Навальный. Он хочет устроить разруху", – считает Гусев.

Глава ГУ МВД РФ по Москве Олег Баранов накануне акции предупреждал, что сотрудники правоохранительных органов предпримут все необходимые меры, чтобы гарантировать безопасность граждан и общественный порядок. Также он заявлял, что организаторы подобных мероприятий будут привлечены к ответственности.

Автор: 28 июля 2019, 20:44

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