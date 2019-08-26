Невнимательный Джонсон рассмешил пожилую жену Макрона

Приехав на встречу "Большой семерки" в Биаррице, Борис Джонсон должен был увидеться с хозяевами мероприятия – президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Брижит. Они сделали все, чтобы этот эпизод прошел без сучка и задоринки, ожидая появления главы британского правительства в нескольких метрах от места остановки его машины. Однако экстравагантное поведение Джонсона спутало все карты.
Политик выскочил из автомобиля и, на ходу застегивая пиджак, поспешил в противоположном от принимающей стороны направлении. Оглянуться его заставил лишь окрик главы Пятой республики, передает Пятый канал. На записи видно, что этот казус рассмешил Макрона и его супругу.
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