Развратник, лентяй и лжец: какими скандалами прославился Борис Джонсон

Скандально известный британский политик Борис Джонсон одержал победу на выборах главы Консервативной партии, что также делает его премьер-министром страны. К своим обязанностям главы правительства он приступит 24 июля. О том, какими скандалами он заработал себе сомнительную репутацию, читайте в материале "Дни.ру".

С 2008 по 2016 годы Борис Джонсон занимал должность мэра Лондона. Следующие два года он возглавлял Министерство иностранных дел Соединенного Королевства. Теперь же готовится встать во главе правительства Великобритании. Подобная перспектива вызывает скепсис, а то и откровенный страх у многих экспертов.

В статье для американского издания The New York Times британский журналист Джеймс Батлер отмечает, что из-за особенностей политической системы страны устойчивость власти напрямую зависит от личных характеристик премьер-министра. И Борис Джонсон обладает таким набором качеств, которые заставляют задуматься о последних днях Великобритании.

Каждый раз, когда в Великобритании избирают премьера, кажется, что этот точно худший в их истории. Но потом они выбирают следующего.

Борис Джонсон - беспринципный и безответственный популист, избранный от полного безрыбья pic.twitter.com/Kzemon4umV — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 23, 2019

Также Батлер не скупится на эпитеты и яркие краски, описывая личность нового главы правительства. "Мистер Джонсон – его лень стала притчей во языцех, а об оппортунизме слагают легенды – человек, искушенный в обмане, любитель заигрывать с публикой, манипулируя предрассудками ради легкого успеха. Его личная жизнь – пример невоздержанности, а публичная информация о нем крайне скудна", – подчеркнул журналист.

Отметим, то, что известно о личной жизни Бориса Джонсона, не убавляет, а лишь добавляет скандальности его фигуре. Так, в британской прессе была предана огласке история, произошедшая с политиком еще когда он еще учился. Во время одной из вечеринок их студенческого братства Джонсон якобы вложил свой половой орган в пасть отрубленной голове свиньи. Впрочем, это не самая необычная сексуальная практика, с которой мог столкнуться политик во время пребывания в закрытом учебном заведении Великобритании, отмечали осведомленные эксперты.

Бывший глава британского МИД Борис #Джонсон избран следующим премьер-министром Великобритании! pic.twitter.com/94zMY5BpFo — Аббас Джума (@IBN_MOHAMMAD) July 23, 2019

В очередной же скандал с ложью, причем неприкрытой и публичной, Борис Джонсон умудрился попасть не так давно. Еще будучи министром иностранных дел Великобритании он во всеуслышание объявил, что у спецслужб страны есть неопровержимые доказательства российского происхождения отравляющего вещества, от которого в городе Солсбери пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. На это заявление ведомству пришлось давать официальное опровержение.

Кроме того, Борис Джонсон стал известен благодаря своим скандальным и не всегда однозначным заявлениям. Так, он признавался в любви к России и даже говорил на русском языке, однако большинство его высказываний все же свидетельствуют о характерной для ряда западных политиков русофобии. И в этой черте политик доходил до смешного. В частности, он утверждал, что страны Запада превосходят Россию, поскольку пока она придумывала смертносные яды вроде "Новичка", "цивилизованный мир" придумывал световые мечи из "Звездных войн".

Борис Джонсон — критик Путина, идеолог "Брекзита" и провокатор — избран новым лидером Консервативной партии. В Великобритании глава правящей партии традиционно становится премьер-министром страны — что же от него ожидать? Смотрим, думаем pic.twitter.com/dxWbOtkLxB — DW на русском (@dw_russian) July 23, 2019

Впрочем, политик показал, что в его культурном багаже – не только созданные Голливудом образы. Однажды он рассказал журналистам, что сравнивает западные страны с Афинами, а Россию – со Спартой времен Пелопонесской войны. Дескать, первые отличались открытостью и демократизмом, тогда как вторые вошли в историю благодаря своей аскетичности и агрессивности. Но и тут Борис Джонсон умудрился попасть впросак, по всей видимости, забыв, что в той войне убедительную победу одержала как раз Спарта.

На фоне сомнительных заявлений, неоднозначных решений и самых скандальных слухов о личной жизни Бориса Джонсона его нелепые фотографии даже несколько теряются. Пользователи Сети сходятся во мнении, что не так страшно, что политик выглядит нелепо, словно нарядившееся в деловой костюм Чучело из "Волшебника страны Оз". Куда страшнее, добавляют они, что и внутренне он, судя по всему, полностью соответствует этому образу.