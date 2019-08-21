Захарова вышла из себя из-за наглой лжи

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что Генеральное консульство страны в Одессе потребовало у попавшего в беду россиянина денег за восстановление документов. Она назвала эти данные фейком и дезинформацией.

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