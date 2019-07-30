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Политика

Захарова пришла в ярость из-за нелепого решения Зеленского

Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
Мария Захарова поражена нелепым решением украинских властей. Заявлять о создании русскоязычного телеканала и при этом принимать закон, ограничивающий применение русского языка, безумно.
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Мария Захарова считает инициативу Киева абсурдной. По мнению официального представителя МИД России, история больше напоминает библейскую притчу, чем ситуацию из наших дней.

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"То есть чтобы убедить людей, отстаивающих право говорить по-русски в Украине, в том, что они неправы, Киев создаст русскоязычный канал. Это же надо додуматься: выделять средства для "покрытия" русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский, в соответствии с новым законом о языке, разрешен только для частного общения и религиозных обрядов!" – написала Мария Захарова в Facebook.

Некоторые подписчики дипломата высказали предположение, что администрация Владимира Зеленского таким образом намерена усилить "борьбу за умы" своих граждан. Мария Захарова напомнила, что значительная часть населения Украины хочет, чтобы у русского языка был официальный статус. Власти вместо этого принимают противоречащий международным нормам закон и в то же время создают телеканал на русском же языке как инструмент влияния. По мнению дипломата, это абсурд.

Марию Захарову поддержала главный редактор RT Маргарита Симоньян. По ее словам, планы администрации Владимира Зеленского вызывают сочувствие. Симоньян с сарказмом намекнула, что для страны, в которой уже пятый год идет гражданская война, создание телеканала не самое своевременное решение.

Автор: 30 июля 2019, 14:25
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие наряды Марии Захаровой

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Гость
Рюски язык является жидосвиноговяжьим и подлежит уничтожению вместе с кремлёвской <цензура>!
Закидай свою пасть свинным🐷калом! Из которой подхрюкивает свинная🐷 мова🇺🇦🔱!!!
Гость
Ответить
Рюски язык является жидосвиноговяжьим и подлежит уничтожению вместе с кремлёвской <цензура>!
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