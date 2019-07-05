Володин посоветовал единороссам спуститься с политического подиума на землю
"Спуститесь на землю и слушайте людей!" – сказал спикер Госдумы в беседе с изданием "Газета.ру". Такое заявление председатель нижней палаты
сделал по итогам политической конференции "Единой России", которая
прошла в пятницу, 5 июля.
По словам законодателя, единороссы должны научиться разговаривать с людьми, слышать их и искать решение проблем, которые озвучивают граждане.
Председатель нижней палаты выразил согласие с премьер-министром Дмитрием Медведевым. "Правильно он сказал, что "Единая Россия" должна быть открытой партией, единороссы должны общаться с людьми, решать их проблемы. Необходимо спуститься с политического подиума на землю, научиться разговаривать с людьми, слышать их и искать решение проблем, которые они поднимают", – сказал спикер Госдумы.
Володин подчеркнул, что это касается всех. "И тех, кто избран во власть по одномандатным округам, и тех, кто прошел по партийному списку", – подчеркнул спикер Госдумы.
Акцент на уважении к гражданам сделал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале этого года.
Комментируя выступление главы государства, Вячеслав Володин призвал чиновников и депутатов научиться сопереживанию, быть ближе к простым людям.
"Чиновники, которые ведут себя по‑хамски, просто должны сменить работу", – уверен спикер Госдумы.
Эксперт высказал субъективное мнение
Гарри не привык к чрезмерному вниманию
Результаты исследования шокировали
"Сестричку" крепко приложили
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Замуж не хочу!
Где в России не хотят работать?????
Самые не красивые жители стран ,это россияне,индийцы и филипинцы
Не хочу ходить за больным мужем.
ЖЕНА ПРИМЬЕРА МИНИСТРА АОЭ СБЕЖАЛА С ДЕНЬГАМИ В ГЕРМАНИЮ,С ДЕТЬМИ
АНГЛИЧАНЕ НАМ СКАЗАЛИ,ЧТО МЫ НИЩИБРОДЫ
Скандал со свекровью
Сказал, что отвратительно готовлю
Астролог сказал, что мы несовместимы
КТО БОГАТОГО мужа хотел?
Кого выбрать?
Хочу на море.
Жесткий секс
Почему бывшие подруги, друзья уже неинтересны?
Дерипаска виновен в наводнении в Иркутской области?
блеск <цензура> Алены водонаевой нищета на грани фола жесть деспатизма зависти налог на эпотаж завистливых пройдох мать не удачница варварство зависти гибель гордости умри падшая дрянь
Секс с чернокожим
аборт
Не хочу работать, а муж заставляет
Названа самая сексуальная страна,это Украина.
Не дает мне денег
Как вы относитесь к ЛГБТ?
Как перестать выносить мозг?
Вы только посмотрите, как расцвел Собянин при Москве!
13 лет не слушается совсем
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Темникова спала с Серябкиной
Если дорогу Вам перешла черная кошка, это значит, что просто животное куда-то идет.
Подруга отбила моего парня