Володин: Послание президента направлено на решение проблем людей

0
Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Вскрылась любовная связь известного шоумена со стилистом
Ничего не поможет: мощный оползень "сжирает" Крымский мост
Спрятавшая живот Бузова: Сейчас уже не до шуток, все очень серьезно
Оскандалившаяся Собчак об оральных ласках: "Удобно лежать на спине"
"Я ухожу к Богомолову, с которым собираюсь заняться сексом": Собчак заставили быть честной
партнеры
Среда 20 февраля
Лента новостей
16:05
В центре Питера нашли редкой красоты бриллиант
16:01
Елена Малышева предъявила пляшущую матку
15:56
Турчак отметил социальную направленность послания президента
15:46
Жители Приморья окунали избитого школьника головой в унитаз
15:40
Известной модели врезали за намалеванную донельзя дочь
15:13
"ЕР" выполнит поручение Путина по устранению очередей в ясли
15:05
Дудю крепко досталось за связь с русофобом Гордоном
14:48
Парализованная российская чемпионка объявила о второй беременности
14:47
"Лук в капроне": устроившую стриптиз-шоу Лорак подвергли жестоким насмешкам
14:37
Экс-руководитель Amazon выступит на форуме для интернет-маркетологов в Москве
14:29
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 февраля 2019 года
14:23
Поверья и приметы о воде
14:17
"Дно": Собчак уличили в постыдном занятии
14:07
Зудина в прозрачной юбке привела в кино повзрослевшую дочь
14:07
Страдающая по ночам Кожевникова призналась в зависимости
14:01
"Мы понимали трагизм ситуации": Путин заговорил о раке
13:38
Известная певица вспомнила про секс за деньги
13:35
"Фея в халатике": Цымбалюк-Романовскую сняли в туалете возле Кремля
13:34
Мощная снежная лавина накрыла курорт (видео)
13:33
Мать ночевавшего в "Лосином острове" ребенка обвинили в попытке убийства
13:02
Макаревича предлагают лишить звания Народного артиста
13:00
Жительница Серпухова с нарушением слуха стала звездой интернета
12:52
Опухшую Кудрявцеву спасают в больнице
12:47
Поп строго запретил Дюжеву курить и сношаться
12:42
"Выплаты пересчитать!" – Путин дал важное поручение по пенсиям
12:29
Раскрывшая рот Пугачева сразила наповал огорошенную Муравьеву
12:16
Суперлуние заворожило миллионы людей по всему миру
12:07
Лагерфельд оставил многомиллионное наследство кошке
12:02
Полина Шамаева представит "Кармен. Испанские мотивы" на сцене БКЗ
12:01
"Огребу за эти слова": негодующая Шукшина сообщила о подлом предательстве
11:57
"О чем она думала?!": Водонаева плюнула в лицо поруганной жене Аршавина
11:49
Башаров бросил избитую жену и уехал на курорт
11:29
Звезды сериала "Друзья" едва не разбились на самолете
11:16
Губерниеву нашли замену на важных соревнованиях
11:08
Опубликован рейтинг лучших саундтреков к фильмам всех времен
10:46
"Ни стыда, ни совести": вскрывшиеся данные о доходах Пугачевой взбесили народ
10:40
Муж Ксении Бородиной отправил 3-летнюю дочь на вокзал
10:36
"10 миллионов долларов": Разин рассказал о бешеных деньгах Шатунова
09:59
От горя и стыда: оскандалившуюся вдову Децла сразил приступ
09:58
Высокомерная Маркл разбила сердце самому близкому мужчине
09:54
Без повода: стало известно о конфликте на съемках сериала "Склифосовский"
09:11
Умерла актриса Наталия Терентьева
09:06
Объявлено о трауре Ксении Собчак
08:51
Мать пропавшего Скрипаля в панике просит помощи у полиции
08:27
Легендарная группа "Земляне" отмечает юбилей
08:10
Высмеянный ведущий Первого канала отреагировал на нападки
07:03
Вооруженные украинцы устроили провокацию у Крымского моста
02:32
В смерти отказавшегося от вредных привычек Децла нашли мистический след
01:24
Лазареву обеспечили первое место на Евровидении
00:18
"Пластырь отклеился": Погребняк случайно забеременела на курорте
23:11
Раскрыт секрет красоты Меган Маркл
21:57
Новоиспеченный отец Яббаров из шоу "Дом-2" сделал предложение
21:54
Нежная Лорак восхитила народ своим видом
21:53
"Она сама от себя такого не ожидала": Любаша о неожиданном решении Пугачевой
21:38
В Казани тысячи человек остались без электричества
21:09
Раскрасневшаяся Навка отдохнула на завалинке
20:52
Звезда фильма "Ночной дозор" заявила в полицию на любовника-миллионера
20:39
"Мочусь на бомжей": Билан напал на Рудковскую и Собчак
20:07
В Ижевске пассажир ограбил таксиста
19:51
В Татарстане сильный ветер лишил людей электричества
19:36
В Первоуральске обрушилась часть жилого дома
19:30
В Омске пенсионерка попала под поезд и сама дошла до дома
19:19
Матильда откровенно высказалась о достоинствах Шнурова в постели
19:07
Желающие плюнуть в лицо Шепелеву звезды встали в очередь
18:42
Глюк'oZa шокирована страшным известием
18:38
В Омске полицейские устроили погоню за пьяным водителем
18:29
Известный актер рассказал о романе с Еленой Яковлевой
18:23
Самые скандальные цитаты Карла Лагерфельда
18:20
В Арзамасе фура на огромной скорости протаранила около десятка машин
18:10
"Конкорд": Пригожин отказался заплатить 300 миллионов шантажисту Навальному
18:06
6 погибших: под Ростовом произошла массовая авария
17:53
В Башкирии водитель сбил мужчину и скрылся с места ДТП
17:50
Зарвавшийся Аршавин нажил серьезные проблемы с ФСБ
17:43
Серьезная болезнь заставила Меньшикова пойти на крайние меры
17:40
Порошенко рассекретил предстоящую встречу Путина и Трампа
17:13
Под Москвой устроившие драку ученики проломили стену в школе
17:12
Рыдающий народ взял под крыло малыша умершего Лагерфельда
17:09
"Воровка на доверии": оборотистая дочь оставила Шукшину без миллионов
16:42
В Театре Романа Виктюка состоится премьера спектакля "Мелкий бес"
16:32
Поработавшую в борделе звезду Первого канала уличили в наглой лжи
16:25
Стукачка Тимошенко отправляет Порошенко в тюрьму
16:20
"Сердце разрывается": жуткая трагедия загнала в угол красавицу Водянову
16:14
Башаров взбесился из-за слухов о разрыве с женой
16:12
Под Архангельском одинокий инвалид оставил соседей без крова
16:11
Кудрявцева обнародовала видео с подросшей дочкой
15:58
Госдума разберется с фейковыми новостями в СМИ
15:50
Concord Orchestra выступит с новой программой на сцене Кремлевского дворца
15:48
Связь сына Собчак с дочерью Богомолова перестала быть тайной
15:47
Предателю Серебрякову дали по морде за очередной наезд на Россию
15:39
Максим Леонидов даст большой весенний концерт в Москве
15:17
Врачи пытались вытащить умирающего Лагерфельда с того света
15:16
Ношеная футболка с ДНК спутала все карты любовнице Головина
14:51
Названа ужасающая причина обрушения Крымского моста
14:45
Одинокая Бузова рассказала об ухаживаниях за девушками
14:40
"Пусть он переживает!": Дерзкое заявление Проскуряковой об измене Николаеву
14:32
Умер Карл Лагерфельд
14:07
"Единая Россия" обучит 150 политических лидеров
14:05
Дана Борисова объявила о воссоединении с бывшим мужем
14:00
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 февраля 2019 года
13:58
Знаменитая певица показала самое сокровенное
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Наглец Лукашенко нанес неожиданный удар Путину
Цымбалюк-Романовскую облили помоями на виду у изумленных людей
"Редкостный мерзавец": Панин высмеял патриотизм Маршала
"Разделась до трусов": вульгарный наряд Лорак разгневал народ
Кравец жестоко расправилась с директором элитной школы после насилия над малолетней дочкой
Раскрыты грязные подробности развода Аршавина
Политика

Володин: Послание президента направлено на решение проблем людей

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Акцент в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию сделан на решении проблем людей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, парламентариям очень важно оперативно принять законы для претворения в жизнь инициатив главы государства.  
прочитано 211 раз

Главное в послании – помощь тем, кто нуждается в ней больше всего, отметил Володин. Речь идет о пенсионерах, многодетных и неполных семьях, а также семьях, в которых воспитывается ребенок-инвалид, заявил спикер Госдумы.  

ПО ТЕМЕ

Володин: Дума завершает реализацию послания президента – 2018

Послание президента Федеральному Собранию

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Запрос на оказание помощи именно тем, кому сложно, кто находится за чертой бедности, президент услышал, реализовал в послании", – сказал председатель нижней палаты в интервью Первому каналу.  

Теперь парламентариям важно как можно быстрее принять законы для реализации послания, сказал Володин. Причем некоторые из нормативно-правовых актов будут с обратным действиям: отчет по ним начнется с 1 января 2019 года.  

"Помощь оперативно будет оказана тем семьям, где решаются жилищные проблемы или где, скажем, есть сложности при выплате ипотечных кредитов", - подчеркнул спикер Госдумы. По его словам, забота о гражданах и сбережение народа стали главной темой сегодняшнего послания главы государства.  

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Все необходимые ресурсы для этого есть, уверен Володин. Вместе с тем он отметил, что дальнейшее развитие экономики – не менее важный вопрос, озвученный президентом. В 2021 году экономика должна расти почти в два раза выше нынешних темпов – на уровне более 3% в год, напомнил слова Путина Володин.  

Для обеспечения такого роста нужно диверсифицировать экономику, создать новые рабочие места, благоприятные условия для малого и среднего бизнеса, а также развивать цифровую экономику, подчеркнул спикер. Как отметил Владимир Путин, для решения таких задач необходимы ответственность и дисциплина. 

Кроме того, напомнил председатель нижней палаты, президент сделал акцент на необходимости уважения к людям.  

"Чиновники, которые ведут себя по‑хамски, просто должны сменить работу", – заявил Володин.  

В реализации послания главы государства многое зависит от решений не только федерального, но и регионального и местного уровней. Чиновники и депутаты должны быть ближе к людям, им необходимо научиться сопереживанию, сказал спикер Госдумы.  

В своем выступлении президент затронул и международную проблематику. Комментируя эту часть послания, Володин отметил твердость заявлений главы государства. Вместе с тем они не были агрессивными, сказал парламентарий.  

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

"Президент подчеркнул, было бы правильно сегодня, чтобы представители США, их правящая элита осознали, что нам лучше строить мирные отношения", - добавил законодатель.  

Вопрос реализации послания Владимира Путина депутаты рассмотрят на заседании Совета Госдумы, который начнется сегодня в 16:00. По словам Володина, специальной рабочей группе будет поручено в течение недели провести анализ поставленных президентом задач, наметить план их законодательного обеспечения, составить график внесения нормативно-правовых актов на рассмотрение, определить формат взаимодействия с правительством по этим вопросам. Не менее важно выстроить работу с экспертным сообществом, подчеркнул спикер. 

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Оглашение послания Федеральному собранию – ежегодное мероприятие российского лидера. Глава государства оценивает положение дел в стране и определяет основные направления внутренней и внешней политики. Такой формат выступления президента предусмотрен 84-й статьей Конституции, пунктом "е". Сегодняшнее послание – 25-е в новейшей истории России и 15-е для Владимира Путина.  

На церемонии присутствовали члены верхней и нижней палат парламента – Совета Федерации и Государственной думы, представители правительства, главы Конституционного и Верховного судов, руководители Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты, члены Госсовета, Общественной палаты, представители основных российских религиозных конфессий, главы регионов, городов федерального значения. 

В этом году главной темой послания президента стала социально-экономическая повестка. Помимо прочего, президент предложил ряд мер по поддержке семей. Глава государства озвучил инициативы по увеличению выплат для семей с детьми, снижению налоговой нагрузки для многодетных семей, помощи в выплате ипотечных кредитов, решению проблем с местами в дошкольных учреждениях и многое другое. 

Автор: Иван Прошкин20 февраля 2019, 15:57

комментарии

Политика

Позор и трагедия: Как Хрущев подарил Крым Украине
"Прорвало днище": фантазии Порошенко вызвали отвращение
Готовящий побег Порошенко в панике прячет казенные миллиарды
Саакашвили раскрыл страшную тайну Тимошенко

Шоу-бизнес

Елена Малышева предъявила пляшущую матку
Светлаков бросил в нищете спившуюся звезду ТНТ
Известной модели врезали за намалеванную донельзя дочь
Оставивший неверную жену Виторган преобразился

Проишествия

Сильный ветер повалил деревья в Москве (видео)
Актер из "Интернов" получил страшное ранение
Смертельная драка 22-летнего борца-чемпиона с 51-летним охранником попала на видео
В лечившей Кобзона клинике из-за халатности врачей умер пациент

Lifestyle

В центре Питера нашли редкой красоты бриллиант
Без повода: стало известно о конфликте на съемках сериала "Склифосовский"
Жена режиссера оказалась истеричкой
Народный артист России умер после тяжелой болезни
Общество

Вооруженные украинцы устроили провокацию у Крымского моста

Велась стрельба
Шоу-бизнес

Объявлено о трауре Ксении Собчак

Телеведущая переживает тяжелые времена
Шоу-бизнес

Известная певица вспомнила про секс за деньги

Каменских сделала сенсационное признание
Здоровье

"Мы понимали трагизм ситуации": Путин заговорил о раке

Болезнь можно вылечить

Гороскоп

В смерти отказавшегося от вредных привычек Децла нашли мистический след
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Родовое проклятье Алены Кравец

Фоторепортажи

Зудина в прозрачной юбке привела в кино повзрослевшую дочь
Суперлуние заворожило миллионы людей по всему миру
Ведущая Первого канала выставила напоказ шикарные формы
Известная модель шокировала необъятным бюстом

Спорт

Зарвавшийся Аршавин нажил серьезные проблемы с ФСБ
Медведеву попросили оставить в покое
Российского чемпиона-биатлониста с позором выгнали с турнира
Сотникова вышла на лед Байкала (видео)

Регионы

Названа ужасающая причина обрушения Крымского моста
"Вообще адище": люди в шоке от "просевшего" Крымского моста
"Полные уроды!": заявление о закрытии Крымского моста добило россиян
Появилось видео обрушения трапа в аэропорту Барнаула
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru