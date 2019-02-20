Володин: Послание президента направлено на решение проблем людей

Акцент в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию сделан на решении проблем людей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, парламентариям очень важно оперативно принять законы для претворения в жизнь инициатив главы государства.



Главное в послании – помощь тем, кто нуждается в ней больше всего, отметил Володин. Речь идет о пенсионерах, многодетных и неполных семьях, а также семьях, в которых воспитывается ребенок-инвалид, заявил спикер Госдумы.

"Запрос на оказание помощи именно тем, кому сложно, кто находится за чертой бедности, президент услышал, реализовал в послании", – сказал председатель нижней палаты в интервью Первому каналу.

Теперь парламентариям важно как можно быстрее принять законы для реализации послания, сказал Володин. Причем некоторые из нормативно-правовых актов будут с обратным действиям: отчет по ним начнется с 1 января 2019 года.

"Помощь оперативно будет оказана тем семьям, где решаются жилищные проблемы или где, скажем, есть сложности при выплате ипотечных кредитов", - подчеркнул спикер Госдумы. По его словам, забота о гражданах и сбережение народа стали главной темой сегодняшнего послания главы государства.





Все необходимые ресурсы для этого есть, уверен Володин. Вместе с тем он отметил, что дальнейшее развитие экономики – не менее важный вопрос, озвученный президентом. В 2021 году экономика должна расти почти в два раза выше нынешних темпов – на уровне более 3% в год, напомнил слова Путина Володин.

Для обеспечения такого роста нужно диверсифицировать экономику, создать новые рабочие места, благоприятные условия для малого и среднего бизнеса, а также развивать цифровую экономику, подчеркнул спикер. Как отметил Владимир Путин, для решения таких задач необходимы ответственность и дисциплина.

Кроме того, напомнил председатель нижней палаты, президент сделал акцент на необходимости уважения к людям.

"Чиновники, которые ведут себя по‑хамски, просто должны сменить работу", – заявил Володин.

В реализации послания главы государства многое зависит от решений не только федерального, но и регионального и местного уровней. Чиновники и депутаты должны быть ближе к людям, им необходимо научиться сопереживанию, сказал спикер Госдумы.

В своем выступлении президент затронул и международную проблематику. Комментируя эту часть послания, Володин отметил твердость заявлений главы государства. Вместе с тем они не были агрессивными, сказал парламентарий.





"Президент подчеркнул, было бы правильно сегодня, чтобы представители США, их правящая элита осознали, что нам лучше строить мирные отношения", - добавил законодатель.

Вопрос реализации послания Владимира Путина депутаты рассмотрят на заседании Совета Госдумы, который начнется сегодня в 16:00. По словам Володина, специальной рабочей группе будет поручено в течение недели провести анализ поставленных президентом задач, наметить план их законодательного обеспечения, составить график внесения нормативно-правовых актов на рассмотрение, определить формат взаимодействия с правительством по этим вопросам. Не менее важно выстроить работу с экспертным сообществом, подчеркнул спикер.





Оглашение послания Федеральному собранию – ежегодное мероприятие российского лидера. Глава государства оценивает положение дел в стране и определяет основные направления внутренней и внешней политики. Такой формат выступления президента предусмотрен 84-й статьей Конституции, пунктом "е". Сегодняшнее послание – 25-е в новейшей истории России и 15-е для Владимира Путина.

На церемонии присутствовали члены верхней и нижней палат парламента – Совета Федерации и Государственной думы, представители правительства, главы Конституционного и Верховного судов, руководители Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты, члены Госсовета, Общественной палаты, представители основных российских религиозных конфессий, главы регионов, городов федерального значения.

В этом году главной темой послания президента стала социально-экономическая повестка. Помимо прочего, президент предложил ряд мер по поддержке семей. Глава государства озвучил инициативы по увеличению выплат для семей с детьми, снижению налоговой нагрузки для многодетных семей, помощи в выплате ипотечных кредитов, решению проблем с местами в дошкольных учреждениях и многое другое.