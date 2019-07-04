Делягин: Навальный и его команда – политические банкроты
Презентация подписей вместо самого сбора подписей – это в
стиле Навального, уверен эксперт. "Анимированная имитация расследований
вместо расследований, цирковые представления в судах вместо судебных прений,
мимикрирование под политику вместо реальной политики. Вот что такое Навальный.
Перманентный пшик", – сказал Делягин.
По его словам, не имея за собой реальной поддержки москвичей, а значит и подписей, скандальный блогер должен отчитываться за потраченные средства на избирательную кампанию. "Подозреваю, что это не столько пожертвования от простых людей, сколько существенные суммы от неких влиятельных спонсоров", – отметил политолог.
Но реальность для главы так называемого ФБК безрадостная, уверен эксперт. "Факты очевидны: Навальный и его команда – политические банкроты, и избиратель не рассматривает их как политиков", – сказал аналитик.
В Москве немало проблем, столице нужны реальные политики, которые будут бороться за права горожан, отметил Делягин. "А шоу, которое предлагает им Навальный, москвичи могут посмотреть и в провинциальном цирке", – заключил эксперт.
По мнению Делягина, шансов на предстоящих в сентябре выборах в Мосгордуму у людей Навального нет. "Результаты сбора подписей за последние дни наглядно это демонстрируют. От бравады и шапкозакидательства Соболь, Яшин и компания резко перешли на плач Ярославны о принципиальной невозможности преодолеть трехпроцентный барьер", – отметил политолог.
Любопытно, что за пару месяцев до голосования рейтинг оппозиционных кандидатов не превышает 6%. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года в единый день голосования. Новый состав столичного парламента сформируется в соответствии с мажоритарной системой: 45 депутатов выберут в 45 одномандатных округах.
Скандал с Примадонной вышел на новый уровень
Певица обнародовала свежие фото
Пиарщица блеснула на сцене
Ведущей объяснили, почему она не скоро выйдет замуж
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Где в России не хотят работать?????
Замуж не хочу!
Самые не красивые жители стран ,это россияне,индийцы и филипинцы
Вопросы В.В.Путину, которую не попали в эфир
Глобальное потепление ещё только на 1 °C уже через 9 лет грозит нам...
ЖЕНА ПРИМЬЕРА МИНИСТРА АОЭ СБЕЖАЛА С ДЕНЬГАМИ В ГЕРМАНИЮ,С ДЕТЬМИ
Скандал со свекровью
АНГЛИЧАНЕ НАМ СКАЗАЛИ,ЧТО МЫ НИЩИБРОДЫ
Не хочу ходить за больным мужем.
Сказал, что отвратительно готовлю
Надоело быть любовницей
Как попросить справку перед сексом?
Кончает за 4 минуты
Соврала про возраст
КТО БОГАТОГО мужа хотел?
Кого выбрать?
Хочу на море.
блеск <цензура> Алены водонаевой нищета на грани фола жесть деспатизма зависти налог на эпотаж завистливых пройдох мать не удачница варварство зависти гибель гордости умри падшая дрянь
Астролог сказал, что мы несовместимы
Серябкина спит с Фадеевым
Жесткий секс
Почему бывшие подруги, друзья уже неинтересны?
Щель между зубов
аборт
Дерипаска виновен в наводнении в Иркутской области?
Светлана Викторовна Руденкова - бессовестная женщина!
Названа самая сексуальная страна,это Украина.
Не хочу работать, а муж заставляет
Можно ли кормить сделанной грудью?