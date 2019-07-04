Делягин: Навальный и его команда – политические банкроты

Презентация подписей вместо самого сбора подписей – это в стиле Навального, уверен эксперт. "Анимированная имитация расследований вместо расследований, цирковые представления в судах вместо судебных прений, мимикрирование под политику вместо реальной политики. Вот что такое Навальный. Перманентный пшик", – сказал Делягин.



По его словам, не имея за собой реальной поддержки москвичей, а значит и подписей, скандальный блогер должен отчитываться за потраченные средства на избирательную кампанию. "Подозреваю, что это не столько пожертвования от простых людей, сколько существенные суммы от неких влиятельных спонсоров", – отметил политолог.

Но реальность для главы так называемого ФБК безрадостная, уверен эксперт. "Факты очевидны: Навальный и его команда – политические банкроты, и избиратель не рассматривает их как политиков", – сказал аналитик.

В Москве немало проблем, столице нужны реальные политики, которые будут бороться за права горожан, отметил Делягин. "А шоу, которое предлагает им Навальный, москвичи могут посмотреть и в провинциальном цирке", – заключил эксперт.

По мнению Делягина, шансов на предстоящих в сентябре выборах в Мосгордуму у людей Навального нет. "Результаты сбора подписей за последние дни наглядно это демонстрируют. От бравады и шапкозакидательства Соболь, Яшин и компания резко перешли на плач Ярославны о принципиальной невозможности преодолеть трехпроцентный барьер", – отметил политолог.

Любопытно, что за пару месяцев до голосования рейтинг оппозиционных кандидатов не превышает 6%. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года в единый день голосования. Новый состав столичного парламента сформируется в соответствии с мажоритарной системой: 45 депутатов выберут в 45 одномандатных округах.