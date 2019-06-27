Делягин: Выборы в МГД – политическое фиаско Навального
Москве нужны здоровые оппозиционные силы в городской думе, дополнительные механизмы обратной связи между властью и жителями столицы, уверен эксперт. "Город, в целом, нуждается в более оживленной политической жизни, так как иначе обеспечить полноценное представительство москвичей и учет их реальных интересов не получается", – подчеркнул Делягин.
Но то, что
сегодня предлагается жителям столицы в качестве альтернативы, на роль оппозиции
совершенно не годится, уверен аналитик. "В первую очередь на нее не
подходят выдвиженцы господина Навального", – отметил политолог.
Москвичи, уверен эксперт, не доверят город выдвиженцам, связанным с Навальным, шансов у блогера и его команды нет. "Результаты сбора подписей за последние дни наглядно это демонстрируют. От бравады и шапкозакидательства Соболь, Яшин и компания резко перешли на плач Ярославны о принципиальной невозможности преодолеть трехпроцентный барьер. При этом они призывают увеличить пожертвования в свой адрес", – от отметил Делягин.
По словам эксперта, происходящее является политическим фиаско Навального и его окружения. "Прискорбно только, что своими действиями они отвадили от участия в политике многих достойных людей", - заключил политолог.
Ранее учредитель благотворительного фонда "Вера" Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму из-за травли. Она оказалась не готова к обрушившимся на нее потокам грязи. "Друзья предупреждали меня, что любое приближение к политике – это грязь, но я не думала, что до такой степени", – призналась известный общественник.
"Поздравляю Навального, у него победа. Большой дар разрушителя у человека", – прокомментировала отказ от участия в выборах в Мосгордуму Нюты Федермессер политолог Анна Федорова.
Травлю Федермессер осудил и главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. "Радоваться, что затравленный человек уступил – это оправдывать травлю", – написал журналист на своей странице Telegram.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. В нескольких округах столицы будет проведено электронное голосование.
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