Эксперт предрек Соболь провал на выборах из-за связи с Навальным
О том, на какой уровень народной поддержки может рассчитывать Любовь Соболь на предстоящих выборах в Мосгордуму, рассказал политолог Георгий Бовт. Он считает, что репутация юриста ФБК зависит от имиджа Алексея Навального, и это играет отнюдь не на руку им обоим.
"Навальный никогда мне не виделся ярким политиком", – подчеркнул Бовт. "Мне кажется, он работает по заказу, и все его расследования – это слив из определенных структур, которые через него сводят счеты с другими структурами. Никакой искренней борьбы с коррупцией там нет", – добавил он.
Не отличился блогер и на политическом поприще, считает Бовт. Политолог напомнил, что когда-то Навальный баллотировался в мэры Москвы, однако, едва прошли выборы, перестал уделять проблемам города повышенное внимание. В связи с этим возникает вопрос, зачем Навальный стремился стать мэром столицы, добавил эксперт.
"Никаких шансов у тех людей, которые с ним ассоциируются напрямую, нет", – подчеркнул Георгий Бовт.
Политолог отметил, что члены команды Алексея Навального слабо выступают по городской тематике. По его совам, не была замечена в глубоком погружении в городскую повестку и Любовь Соболь. "Разве что разоблачения со школьным питанием, но это скорее против Пригожина, чем за горожан", – отметил эксперт.
Бовт добавил, что, по его мнению, соратники Навального принимают участие в городских выборах потому что "хотят светиться и оставаться в политике". Однако на счет того, будут ли у их попыток реальные результаты, у эксперта есть сомнения. "Если они не предложат никакого конструктива, то шансов у них будет ноль", – заключил политолог.
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