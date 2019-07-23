Стало известно имя нового премьер-министра Великобритании

Новым премьер-министром Великобритании станет Борис Джонсон. Он также возглавит Консервативную партию страны. Политик приступит к своим обязанностям в среду, 24 июля, передает НСН.
За кандидатуру Бориса Джонсона проголосовали 92 153 участника Консервативной партии. Его соперник, министр иностранных дел Джереми Хант, получил 46 656 голосов.
Напомним, Борис Джонсон занимал пост мэра Лондона с 2008 по 2016 годы. С 2016-й по 2018-й политик был министром иностранных дел Великобритании, передает телеканал "360".
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