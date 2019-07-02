Рейтинг оппозиции в Москве не более 6% – ВЦИОМ
Социологи отмечают, что начало сбора подписей в поддержку
кандидатов или партий заметили 28% респондентов. Поставить свою подпись в
поддержку выдвижения готовы лишь 7%.
"Чаще всего респонденты допускают, что подпишутся в поддержку провластного кандидата – 29%, за представителя парламентской партий — около 18%, за оппозиционного несистемного кандидата по своему округу – 6%", - сказано в исследовании ВЦИОМ.
Аналитики отметили низкую вовлеченность горожан в предстоящие выборы в Мосгордуму. 89% респондентов признались, что не интересуются темой, а выборы в ближнем кругу не обсуждают 77% опрошенных. При этом большинство жителей столицы позитивно оценивают изменения в городе. Так, 69% москвичей довольны изменениями в своем районе, а половина опрошенных уверены, что место их жительства стало за последние 1,5-2 года комфортнее.
Как сообщает ВЦИОМ, на избирательные участки намерены прийти 44% москвичей, имеющих право голоса. 29% респондентов пока не определились. "Подавляющее большинство избирателей не определились, кого из кандидатов они готовы поддержать – около 8% ответили, что уже выбрали кандидата, за которого будут голосовать, еще 12% выбирают между несколькими кандидатами", – сделали вывод социологи.
Рассказали москвичи и о самых удобных, на их взгляд, способах получения информации о предстоящем голосовании. Так, из новостных интернет-порталов информацию получают 38% опрошенных, через листовки и буклеты – 19%, окружные и районные газеты читают 16% респондентов, а ролики на YouTube смотрят 17%. Относительно популярны и социальные сети.
Встречами с кандидатами интересуются 11% жителей столицы, принявших участие в исследовании. Разговоры с агитаторами на пикетах считают эффективными 4% респондентов.
Напомним, выборы в Мосгордуму пройдет 8 сентября 2019 года в единый день голосования. Новый состав столичного парламента сформируется в соответствии с мажоритарной системой: 45 депутатов выберут в 45 одномандатных округах.
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