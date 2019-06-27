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Общество

Пранкер Вован баллотируется в депутаты Мосгордумы

Владимир Кузнецов. Фото: www.globallookpress.com
Пранкер Владимир Кузнецов, более известный как Вован, планирует участвовать в сентябрьских выборах в Московскую городскую думу. Неожиданную новость сообщил его коллега Алексей Столяров (Лексус). 
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По словам Столярова, к ним поступило много обращений. Граждане попросили известных пранкеров разобраться с недобросовестными чиновниками, управляющими компаниями и застройщиками, сообщает РИА Новости.

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Решать проблемы людей и влиять на политику проще, находясь внутри системы, уверен Столяров. Он напомнил, что с помощью пранков уже решались некоторые вопросы. "Один из нас в этой студии выдвигается в Мосгордуму – это Владимир", – подчеркнул Лексус.

По словам Кузнецова, их с коллегой нередко критиковали за звонки президентам Франции, Украины и Турции. При этом в нашей стране тоже немало трудностей, подчеркнул пранкер. Он уже зарегистрировался кандидатом и начал собирать подписи.

Владимир Кузнецов в течение трех лет (с 2011-го по 2014-й) признавался лучшим пранкером России. Его телефонные розыгрыши Александра Лукашенко, Михаила Саакашвили, Виталия Кличко и других деятелей политики, культуры и искусства прогремели на всю страну и далеко за ее пределами.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут в единый день голосования, 8 сентября 2019 года. Новый состав столичного парламента будет формироваться по мажоритарной системе: горожане выберут 45 депутатов в 45 московских одномандатных округах.

Фото: Агентство городских новостей

Срок полномочий депутатов Мосгордумы – пять лет. Новый состав столичного парламента будет работать до 2024 года. Сейчас Московскую городскую думу возглавляет Алексей Шапошников.

Ранее столичный избирком сформировал список из трех округов, где пройдет эксперимент по электронному волеизъявлению: Крюково, Старое Крюково, Матушкино, Савелки, Силино (округ №1), Бибирево, Северный, Лианозово (№2), Южное и Центральное Чертаново (№3). Округа москвичи выбирали на портале "Активный гражданин".

Автор: Иван Поляков27 июня 2019, 14:32

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