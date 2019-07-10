Без спешки и аврала: Госдума окончательно примет законопроект о детском отдыхе осенью
Принятый в первом чтении проект закона правительство внесло на рассмотрение Госдумы в мае текущего года. А поручение президента по вопросам организации детского отдыха было дано еще в 2016-м, отметил в ходе пленарного заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Несмотря на задержку при разработке законопроекта, в
правительстве предложили принять документ в окончательном чтении до конца
весенней сессии, то есть до 25 июля. Получается, что за оставшиеся две недели
парламентариям нужно получить отзывы от коллег-законодателей из регионов, а на
это требуется месяц.
Теоретически можно сократить срок предоставления отзывов, но в таком случае парламентарии нарушат регламент нижней палаты. Складывается ситуация, при которой правительство два года определяется с позицией по исполнению поручений президента. Наконец кабинет министров вносит документ на рассмотрение Госдумы, а потом настаивает на его скорейшем принятии парламентариями.
"Если мы так будем работать, у нас мало что сдвинется с места", – подчеркнул Володин.
Спикера Госдумы поддержала член фракции "Единая Россия" Ирина Яровая. Подход правительства она назвала неприемлемым и отметила, что кабмин фактически подталкивает депутатов к нарушению регламента. И все ради того, чтобы отчитаться за исполнение поручений президента и поставить галочки себе "в актив".
Глядя на рвение правительства в этом вопросе, создается впечатление, что законопроект должен вступить в силу уже летом текущего года. В реальности положения документа начнут действовать только через год – с 1 июня 2020 года. Получается, что законопроект, к тому же принятый с нарушениями, лежал бы без движения 11 месяцев.
"Может быть, вы снимете свое предложение? Потому что оно на самом деле не имеет под собой актуальности", – обратился Володин к представителям правительства.
В итоге компромисс был найден. Нижняя палата рассмотрит законопроект во втором и третьем чтении в осеннюю сессию, причем в приоритетном порядке.
Стоит отметить, что седьмой созыв Госдумы с самого начала своей работы поставил одной из главных задач повышение качества принимаемых нормативно-правовых актов. Очевидно, что спешка и аврал в законотворчестве недопустимы.
По инициативе Вячеслава Володина был принят ряд мер по повышению эффективности нижней палаты и качества законопроектов. Депутатов обязали голосовать на заседаниях палаты только лично, а за прогулы начали наказывать штрафами. Парламентариям было рекомендовано предварительно уведомлять свои фракции о вносимых проектах.
Принятый Госдумой в первом чтении законопроект предусматривает создание реестра организаций и ИП, которые вправе оказывать услуги по организации детского отдыха. Данные реестра будут доступны в интернете. "Каждый родитель, прежде чем отправить своего ребенка на каникулы в лагерь, сможет проверить и убедиться в надежности фирмы, организующей отдых", – отметил Володин.
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