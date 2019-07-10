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Политика

Без спешки и аврала: Госдума окончательно примет законопроект о детском отдыхе осенью

Фото: duma.gov.ru
Нижняя палата 9 июля одобрила законопроект о создании специального реестра организаций и индивидуальных предпринимателей, которые могут оказывать услуги по организации детского отдыха. Депутаты приняли документ в первом чтении. В правительстве решили форсировать события и предложили парламентариям окончательно одобрить проект закона до конца июля. При этом сами федеральные чиновники потратили на разработку документа около двух лет. К тому же законопроект вступит в силу лишь 1 июня 2020 года, а значит, необходимости в спешке нет. 
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Принятый в первом чтении проект закона правительство внесло на рассмотрение Госдумы в мае текущего года. А поручение президента по вопросам организации детского отдыха было дано еще в 2016-м, отметил в ходе пленарного заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин. 

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Несмотря на задержку при разработке законопроекта, в правительстве предложили принять документ в окончательном чтении до конца весенней сессии, то есть до 25 июля. Получается, что за оставшиеся две недели парламентариям нужно получить отзывы от коллег-законодателей из регионов, а на это требуется месяц.

Теоретически можно сократить срок предоставления отзывов, но в таком случае парламентарии нарушат регламент нижней палаты. Складывается ситуация, при которой правительство два года определяется с позицией по исполнению поручений президента. Наконец кабинет министров вносит документ на рассмотрение Госдумы, а потом настаивает на его скорейшем принятии парламентариями.

"Если мы так будем работать, у нас мало что сдвинется с места", – подчеркнул Володин.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Спикера Госдумы поддержала член фракции "Единая Россия" Ирина Яровая. Подход правительства она назвала неприемлемым и отметила, что кабмин фактически подталкивает депутатов к нарушению регламента. И все ради того, чтобы отчитаться за исполнение поручений президента и поставить галочки себе "в актив".

Глядя на рвение правительства в этом вопросе, создается впечатление, что законопроект должен вступить в силу уже летом текущего года. В реальности положения документа начнут действовать только через год – с 1 июня 2020 года. Получается, что законопроект, к тому же принятый с нарушениями, лежал бы без движения 11 месяцев.

"Может быть, вы снимете свое предложение? Потому что оно на самом деле не имеет под собой актуальности", – обратился Володин к представителям правительства.

В итоге компромисс был найден. Нижняя палата рассмотрит законопроект во втором и третьем чтении в осеннюю сессию, причем в приоритетном порядке.

Фото: duma.gov.ru

Стоит отметить, что седьмой созыв Госдумы с самого начала своей работы поставил одной из главных задач повышение качества принимаемых нормативно-правовых актов. Очевидно, что спешка и аврал в законотворчестве недопустимы.

По инициативе Вячеслава Володина был принят ряд мер по повышению эффективности нижней палаты и качества законопроектов. Депутатов обязали голосовать на заседаниях палаты только лично, а за прогулы начали наказывать штрафами. Парламентариям было рекомендовано предварительно уведомлять свои фракции о вносимых проектах.

Принятый Госдумой в первом чтении законопроект предусматривает создание реестра организаций и ИП, которые вправе оказывать услуги по организации детского отдыха. Данные реестра будут доступны в интернете. "Каждый родитель, прежде чем отправить своего ребенка на каникулы в лагерь, сможет проверить и убедиться в надежности фирмы, организующей отдых", – отметил Володин.

Автор: Иван Поляков10 июля 2019, 14:32

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