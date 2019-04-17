Володин: Отчет Медведева – содержательный и конкретный разговор
Спикер отметил, что отчет главы правительства продолжался
почти четыре часа. "Состоялся содержательный, конкретный разговор по
огромному спектру вопросов с докладом, который был настолько взвешенным и
позволял оценить работу правительства за прошлый год", – подчеркнул
Володин.
По его словам, в ходе дискуссии удалось выйти на решение по многим проблемам. В частности, подчеркнул председатель нижней палаты, депутаты договорились с премьером о создании рабочей группы, которая проанализирует прозвучавшие ходе отчета предложения и постарается поскорее представить соответствующие законопроекты. "Наверное, это один из главных итогов сегодняшнего разговора", – сказал спикер.
Володин поблагодарил за дискуссию Медведева и присутствовавших в ложе членов правительства. "Им действительно много достается от депутатов, но это обеспечивает в том числе движение вперед по пути развития", – отметил законодатель.
Напомним, Дмитрий Медведев в среду, 17 апреля, выступил с отчетом перед депутатским корпусом о работе правительства за прошлый год. Глава кабмина затронул актуальные вопросы в социально-экономической сфере, включая реализацию национальных проектов. Перед отчетом он встретился со всеми фракциями нижней палаты.
С инициативой создания рабочей группы выступил Вячеслав Володин. Дмитрий Медведев поддержал предложение спикера и назвал идею "абсолютно необходимой".
Прошедший отчет получил высокие оценки у экспертов. Так, политолог Дмитрий Фетисов в беседе с "Дни.ру" отметил, что взаимодействие Думы и правительства вышло на новый уровень.
В ходе обсуждения тех или иных проблем сразу вырабатывались предложения, подчеркнул он. Сейчас кабмин и нижняя палата – два равноправных партнера, которые уважают друг друга и заинтересованы в решении государственных задач, заключил Фетисов.
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