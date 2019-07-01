Почему растет популярность форума "Развитие парламентаризма"

Интерес законодателей всего мира к форуму "Развитие парламентаризма" растет. В этом году для участия в работе площадки прибыли представители 132 стран – всего более 800 парламентариев и экспертов, среди них – 41 спикер. Широкое представительство на форуме отражает усиление роли межпарламентской дипломатии и отношений законодателей разных государств, констатируют политологи.

Для участия во втором Международном форуме в Москву съехались делегаты из 132 стран, причем более 40 государств представлены на мероприятии на уровне спикеров национальных парламентов. Сами эти цифры ясно указывают на то, что во всем мире растет понимание важности отношений между парламентами разных стран для решения глобальных задач.

О том, по каким причинам это происходит, во время открытия форума "Развитие парламентаризма" рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. "С одной стороны, сегодня в мировой политике очевиден не просто кризис международного права и соответствующих институтов, но происходит их, по сути, целенаправленный подрыв и демонтаж", – на своей странице в Facebook рассказал аналитик Дмитрий Бадовский.

Устоявшаяся система ломается специально для того, чтобы расчистить крупным игрокам пространство для одностороннего доминирования, навязывания своих правил, ведения политики санкций по любым вопросам и распространения своей национальной системы права на международные дела. Прежде всего речь идет о действиях США, отметил эксперт.

"В условиях, когда межгосударственные отношения часто осложнены этой ситуацией, как раз и возрастает запрос на развитие межпарламентских связей", – подчеркнул Дмитрий Бадовский. Эксперт отметил, что именно такой формат предоставляет более широкое пространство для демократического диалога.

"Парламентарии выступают не только как представители государств, но и напрямую как представители народов", – заметил аналитик.

Кроме того, политически структурированные парламенты обеспечивают участие в международном диалоге представителей не только правящих, но и оппозиционных партий, написал Бадовский.

"Развитие парламентаризма оказывается широкой платформой для диалога по поддержанию международного права, тем более, что речь идет о взаимодействии законодателей, которые имеют достаточно существенный инструментарий для борьбы с эрозией международно-правовой системы", – уверен эксперт.

Также растет роль парламентаризма из-за появления новых вызовов и угроз, связанных с развитием цифровой экономики, появлением искусственного интеллекта, а также увеличением риска кибервойн. "Именно парламентам во-многом предстоит в ближайшие годы и десятилетие обеспечить формирование правовой базы будущего в этих сферах технологического развития", – подчеркнул Бадовский. Он отметил, что странам необходимо будет гармонизировать национальное законодательство и создать устойчивые и общепринятый подходы по всем проблемным направлениям.

Завершил свою оценку открытия второго Международного форума "Развитие парламентаризма" в Москве глава фонда ИСЭПИ цитатой классика политической теории Эдмунда Берка. Уже во второй половине XVIII века тому удалось обозначить важность выработки единых подходов и законов, чему и помогает усиление межпарламентского взаимодействия.

"Людей не привяжешь друг к другу бумагами и печатями. Их влечет друг к другу сходства, согласие, симпатии. И все это так же справедливо для народов, как и для отдельных граждан. Ничто так сильно не укрепляет взаимную приязнь между разными нациями, как сходство в законах, привычках, обычаях, склонностях и жизненных правилах", – привел Дмитрий Бадовский слова англо-ирландского парламентария.

В свою очередь генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что форум, несмотря на то, что проходит во второй раз, уже стал авторитетной площадкой для обмена эффективными законодательными практиками, а также опытом работы между экспертами и парламентариями разных стран. По его словам, на таких мероприятиях парламентская дипломатия идет рука об руку с научно-экспертным потенциалом.

"Открытый разговор дает парламентариям всех стран сформировать свою консолидированную позицию по решению фундаментальных проблем", – подчеркнул Мухин.

Напомним, в Москве с 1 по 3 июля по инициативе Госдумы проходит II Международный форум "Развитие парламентаризма". Для участия в мероприятии в российскую столицу прибыли свыше 800 гостей из более чем 130 стран мира, среди них больше 40 глав национальных парламентов.

Участники форума обсуждают самые актуальные международные вопросы от глобальной безопасности до молодежной политики. Оказалось в центре внимания и углубление межпарламентского сотрудничества.

На второй день в рамках форума состоится межпарламентская конференция "Россия – Африка". Заключительное пленарное заседание II Международного форума "Развитие парламентаризма" состоится 3 июля.