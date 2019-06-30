Володин поприветствовал участников форума "Развитие парламентаризма"

В понедельник, 1 июля, в Москве стартует II Международный форум "Развитие парламентаризма". С приветственным словом к участникам мероприятия обратился спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель нижней палаты отметил важность парламентской дипломатии и диалога между законодателями разных стран.



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