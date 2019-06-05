Самолюбивого Лукашенко загнали в яму
Независимый институт социально-экономических и политических исследований Белоруссии был разогнан почти три года назад, напомнил политический обозреватель Александр Класковский. Некогда социологи проводили ежеквартальные национальные опросы.
В последний раз, в июне 2016 года, исследование показало обидные для Александра Лукашенко цифры – электоральный рейтинг президента Белоруссии составил 29,5%. До этого Независимый институт социально-экономических и политических исследований сообщил, что на прошлых выборах белорусский лидер набрал на 30% меньше голосов, чем было официально объявлено.
"Видимо, этого дерзким социологам и не простили", – предположил Класковский.
Теперь узнать рейтинг поддержки президента Белоруссии у простого смертного невозможно. Сам Александр Лукашенко время от времени озвучивает какие-то комплиментарные для себя данные закрытых исследований.
"В марте, будучи в Брестской области, он заявил, что 80% жителей региона положительно относятся к президенту. Поди проверь", – написал политический обозреватель на страницах издания "Белсат".
"Рейтингу Лукашенко расти нет поводов. Чисто эмпирически ощущаешь, что в президенте, который сурово правит почти четверть века, разочаровались даже многие из его прежнего твердого электората", – заметил эксперт.
В итоге, заметил Класковский, население Белоруссии оказалось в заколдованном кругу. Рейтинг поддержки президента провалился в глубокую яму, однако никаких возможностей отправить Александра Лукашенко в отставку до того, как он сам примет такое решение, у людей нет. Любые протесты жестоко подавляются, а в честный подсчет голосов во время выборов многие уже перестали верить.
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