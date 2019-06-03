Лукашенко уходит: публично объявлено о преемнике Батьки
В конце прошлого месяца на встрече с руководством
конституционных судов зарубежных стран Лукашенко анонсировал скорые изменения в
основном законе Белоруссии. Нынешняя конституция братской республики наделяет
президента чрезвычайно широкими полномочиями, в том числе правом избираться
главой государства неограниченное количество раз.
Лукашенко всерьез задумался о транзите власти, уверен политолог Дмитрий Болкунец. По его словам, Батька не собирается сидеть в президентском кресле до конца жизни и рассчитывает на мирную передачу власти.
При этом нынешнюю "суперпрезидентскую" конституцию своему сменщику Лукашенко оставить не может. "Потому что боится: тот, кто придет ему на смену, получит такие же царские полномочия, как и у него", - сказал эксперт в интервью белорусскому изданию UDF.by.
Поэтому Лукашенко будет стараться сохранить власть в руках своей семьи, полагает Болкунец. Эксперт не исключает, что Батька мечтает оставить власть старшему сыну Виктору, чтобы потом тот передал "трон" своему младшему брату Николаю.
"Создать, так сказать, президентскую династию Лукашенко. Он хочет, чтобы этот транзит прошел мирно", – отметил эксперт.
Белорусский лидер может внести изменения в конституцию после парламентских выборов этой осенью или по итогам выборов главы государства в 2020 году. Если Лукашенко решится на первый вариант, то не факт, что Батька пойдет на очередные президентские выборы, потому как не хочет быть лидером с урезанными полномочиями, констатирует аналитик.
Он также не исключает, что изменения в конституцию заточены под интеграцию Белоруссии в Союзное государство с Россией. В то же время неясно, готов ли Лукашенко пойти на уступки Москве, резюмировал Болкунец.
О том, что Батька может оставить пост президента, эксперты говорят уже давно. Наиболее вероятными преемниками эксперты видят Виктора Лукашенко, курирующего силовой блок республики, а также премьер-министра Сергея Румаса и главу МИД Белоруссии Владимира Макея.
Фанаты втоптали актрису в грязь
Популярный британский дуэт выступит на обновленном стадионе "Динамо"
Оперная дива обратилась в Следственный комитет
Фанаты покойной певицы поддержали пиарщицу
Популярные темы форума
почему так легко из семьи утащить мужчину,может не надо торопится замуж выходит,пусть кто-то другой выйдет первый,а мы уже уведём и будем счастливы.
Жизнь в деревне
Секс с бывшей
Ищу человека!
Зачем обижают Бузову?
Не хочу богатства, Много денег... Это в норме вещей?
Девочки, кто занемался секслм с собакой, поней или осликом?
Подскажите бизнес на 100т.р
Родить после 30
Год назан неизвестный застрелил возле детской площадки собаку, по кличке Балу, и пытавшегося ее защитить хозяина.
Ему 35 и он без машины
Сын женится на старухе, она старше меня!!!
Избил из-за денег
Хочу забрать назад подарок
Как быстро набрать вес?
Как избавиться от похмелья
Жена зарабатывает больше меня
Ориентация Егора Крида
Как сделать лицо худым
В сексе полный ноль
Через сколько мужчина должен сделать предложение
Как понравиться мужу в постели?
Верите ли вы в знаки?
Кто такие ханжи?
Хочу накачать ягодицы
Мать изменила отцу
Сравнивает с подругой
Не ухаживает, когда болею
С кем дружил Тальков
Хочу уехать из России.