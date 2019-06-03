Лукашенко уходит: публично объявлено о преемнике Батьки

Президент Белоруссии неспроста готовит изменения в Конституцию. Эксперты уверяют: Батька уже подобрал себе преемника. Имя возможного нового главы братской республики заставляет серьезно задуматься о будущем соседнего государства.



В конце прошлого месяца на встрече с руководством конституционных судов зарубежных стран Лукашенко анонсировал скорые изменения в основном законе Белоруссии. Нынешняя конституция братской республики наделяет президента чрезвычайно широкими полномочиями, в том числе правом избираться главой государства неограниченное количество раз.



Лукашенко всерьез задумался о транзите власти, уверен политолог Дмитрий Болкунец. По его словам, Батька не собирается сидеть в президентском кресле до конца жизни и рассчитывает на мирную передачу власти.

При этом нынешнюю "суперпрезидентскую" конституцию своему сменщику Лукашенко оставить не может. "Потому что боится: тот, кто придет ему на смену, получит такие же царские полномочия, как и у него", - сказал эксперт в интервью белорусскому изданию UDF.by.

Поэтому Лукашенко будет стараться сохранить власть в руках своей семьи, полагает Болкунец. Эксперт не исключает, что Батька мечтает оставить власть старшему сыну Виктору, чтобы потом тот передал "трон" своему младшему брату Николаю.

"Создать, так сказать, президентскую династию Лукашенко. Он хочет, чтобы этот транзит прошел мирно", – отметил эксперт.

Белорусский лидер может внести изменения в конституцию после парламентских выборов этой осенью или по итогам выборов главы государства в 2020 году. Если Лукашенко решится на первый вариант, то не факт, что Батька пойдет на очередные президентские выборы, потому как не хочет быть лидером с урезанными полномочиями, констатирует аналитик.

Он также не исключает, что изменения в конституцию заточены под интеграцию Белоруссии в Союзное государство с Россией. В то же время неясно, готов ли Лукашенко пойти на уступки Москве, резюмировал Болкунец.