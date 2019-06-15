Экс-юрист ФБК Серуканов назвал следующую цель Навального после травли Федермессер

Анна Федермессер до сегодняшнего дня являлась самым сильным кандидатом в Мосгордуму от округа №43. Однако, будучи общественником, она призналась в Facebook, что не была готова к правилам игры, навязанным ей парой интриганов в лице соперничающей с ней по тому же округу Любови Соболь и идейного лидера последней Алексея Навального.



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