Экс-юрист ФБК Серуканов назвал следующую цель Навального после травли Федермессер
Создается впечатление, что Навальный и его ставленница в МГД Соболь применили против Федермессер одну из самых грязных политтехнологий по устранению конкурентов – "буллинг". Ее суть как никто лучше знает бывший сотрудник так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" юрист Виталий Серуканов.
"Безусловно, Соболь бы проиграла Федермессер, и проиграла бы с треском. Поэтому Алексей Навальный сразу же начал эти ехидные нападки в социальных сетях. Они этого добивались, они раскачивали Федермессер, то есть они человека затравили", – прокомментировал юрист тактику основателя так называемого ФБК по использованию "буллинга" в адрес Нюты.
При этом Серуканов отдельно отметил, что самое противное в этой ситуации то, что в "секте Навального" сейчас празднуют самоотвод Анны как свою победу. А по сути, это же было именно издевательство над уважаемым человеком, любимым тысячами москвичами за ее благородную миссию.
"Это уже переходит все морально-нравственные границы и устои. Человек ведет себя как, я даже не могу слов подобрать, на самом деле...", – с горечью констатировал экс-сотрудник штаба Навального.
По его оценке, Анна Федермессер вышла из игры благородно, что и следовало от нее ожидать. А поведение Соболь он обозначил как "дешевое и низменное". По его мнению, Алексей и Любовь больше ни на что кроме подлых интриг не способны.
Скорее всего, следующей их целью станет Сергей Митрохин, оставшийся один на один с Соболь в 43-м избирательном округе Москвы, предположил Серуканов.
"Они и его травить начнут, потому что Соболь развалится как карточный домик на первых открытых дебатах. А Навальный вместо своей куклы Соболь прийти не может", – пояснил свою позицию юрист по этому поводу.
Ранее стало известно, что Соболь поблагодарила Анну Федермессер за то, что та сняла свою кандидатуру.
Поклонники не поверили своим глазам
Ежегодный фестиваль "Дикая мята" три дня будет радовать участников
Российский лидер встретился с белорусским коллегой в столице Кыргызстана
Александр Фролов собирается "бодаться" за квартиру дочери
Популярные темы форума
Оленевода Собякина в отставку.
Не хочу больше жить!
Женщины!Не помогайте мужчинам!
Муж узнал про любовника
Помогу с деньгами. Пишите!
Среди российских наркоманов пользуются чрезвычайной популярностью футболки "я/мы Иван Голунов"! Как утверждает реклама, в них можно употреблять и продавать наркотики без риска быть арестованным.
Подруга оказалась лесбиянкой
Детей перестали нормально называть
Где недорого отдохнуть летом?
Загадочные обьекты
Милые или дерзкие?
сын убил мать,в семье хокеиста,что не так было?Пилила ,что-ли?
Иван Голунов
Вынудить мужа изменить
Срочно!
Засорились трубы.
его друзья не зовут меня на день рождения
Существует ли бумеранг?
В России большой процент разводов
Не поздравляю больше близких с нг и <цензура>. А вы?
Сделать ботокс
Козерог и телец
Веснушки это красиво?
Сайт знакомств
Видимся один раз в неделю
Задержка на пять дней
Женюсь.
Как избавиться от мышей?
Киркоров vs Майкл Джексон
Первые признаки диабета