Озвучен сценарий окончательного развала Украины
Как успели заметить многие эксперты, украинская политическая жизнь движется по спирали. Каждый новый глава государства обещает в кратчайшие сроки превратить Незалежную в ведущую европейскую державу с мощной экономикой. Затем на его пути возникают проблемы, процесс тормозится, и тогда в обществе возникают страхи, что страну ждет развал.
Примечательно, что подобные заявления стали тиражироваться в украинских СМИ практически в самом начале президентского пути Владимира Зеленского. Одним из сценариев исчезновения Украины как самостоятельного государства поделился публицист Виталий Портников.
Он уверен, что страну ждет погружение в хаос, причем орудием, которое приведет к столь печальным для Киева последствиям, послужит судебная система. По мнению эксперта, в случае нарастания в стране взаимных противоречий и претензий, когда общество раздроблено на мелкие непримиримые идеологические группы, а институты власти откровенно друг друга саботируют, страны Запада могут заметить, что "Украины как государства не существует, что все украинские государственные институции – от судов до офиса президента – всего лишь декорации, за которыми скрываются банальные клановые интересы".
25 июня окружной административный суд Киева принял решение, согласно которому два проспекта останутся под названиями Московский и Генерала Ватутина и не будут подвергнуты переименованию в честь Бандеры и Шухевича.— Голос Мордора (@spacelordrock) 26 июня 2019 г.
Два котла за один день это даже этих ребят как-то многовато.
И помогают в этом процессе, уверен Виталий Портников, в том числе решения суда. Он напомнил, что именно судом было отменено решение Петра Порошенко о переименовании двух улиц в Киеве в честь Бандеры и Шухевича. Однако главная проблема, уверен эксперт, вовсе не в том, что украинских националистов щелкнули по носу. "Дело в том, что специально выискиваются болевые точки, которые могут расколоть украинское общество и радикализировать настроения", – заявил публицист.
При этом каждая из сторон конфликта будет видеть только свое. Одни будут уверены, что власть захватили реваншисты. Другие увидят во главе Украины человека, который не считается с интересами большинства. Еще одних убедят, что некая группа уже готова взять руководство государством в свои руки только затем, чтобы "подчиниться Москве".
У меня вопрос к националистам.— Весёлый Роджер (@JollyRogerFlag) 26 июня 2019 г.
В Харькове вернули Жукова, в Киеве отменили переименование в честь Бандеры и Шухевича. И вот где вы все? Где митинги, где протесты, где факельные шествия? Или вы все очки действия против гей-парад потратили и ждёте следующего хода?��
"Это и есть создание хаоса, в котором Украина должна завязнуть, лишиться и воли к сопротивлению России, и способности к развитию. Превратиться в арену беспощадной схватки всех против всех. А украинские судьи своими решениями должны этому поспособствовать", – заключил Виталий Портников.
Как и многие украинские эксперты, он приписывает все беды Украины неким козням России. О том, что сценарий развала страны писали своими действиями сами украинцы, причем все годы независимости своей страны, он не задумывается.
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