Упал в ноги Коломойскому ради денег: опубликован компромат на Зеленского

В Сети опубликован ролик, который можно интерпретировать как компромат на президента Украины. На записи сам Владимир Зеленский, а также его коллеги по студии "Квартал 95" поздравляют влиятельного бизнесмена Игоря Коломойского с днем рождения и просят денег.

Запись, которая должна доказать простым украинцам неоспоримую финансовую связь между предпринимателем Игорем Коломойским и Владимиром Зеленским, была сделана в 2018 году, когда последний блистал в своем первоначальном амплуа комедийного актера. И сам ролик наполнен шутками для смягчения тона во время требования денег.

Судя по всему, участники шоу "Квартал 95" попали в непростую ситуацию, когда телеканал "1+1" Игоря Коломойского задолжал им за их же юмористическую программу. Зеленский, видимо, решил действовать наверняка, поэтому обратился напрямую к влиятельному бизнесмену. Свои требования артисты замаскировали под поздравления и шутки на тему своей бедности.

Сам глава "Квартала 95" большую часть времени находился за кадром, однако ближе к финалу все же появился. "Я Вам желаю всего того, что ребята сказали – и друзей, и времени, и здоровья, и деток, и внуков. В общем, желаю Вам, чтобы в следующем году было все как прежде. А у нас – хоть что-нибудь поменялось", – произнес он, начав фразу на чистом русском языке и закончив с малороссийским выговором.

Следующий – 2019-й – год действительно стал тем временем, когда для Владимира Зеленского и его команды многое поменялось. И критики нового президента Украины утверждают, что свою руку к блестящему началу его политической карьеры приложил именно Игорь Коломойский.

Тем не менее эксперты сомневаются, что ролик можно рассматривать как серьезный компромат на политика. Он был сделан еще когда Владимир Зеленский был шоуменом. Более того, он нашел способ достаточно деликатно, но твердо потребовать погасить задолженность перед собой и своими коллегами.

Впрочем, кто-то может заявить, что даже для артиста подобное обращение к начальству не солидно. Другие же объявят запись несомненным доказательством того, что за Владимиром Зеленским стоит Игорь Коломойский и именно он якобы руководит страной, пока бывший шоумен отвлекает на себя внимание.