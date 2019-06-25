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Политика

Украина выставила себя на посмешище после триумфа России в ПАСЕ

Фото: www.globallookpress.com
Несмотря на все попытки устроить демарш со стороны Украины и некоторых других стран Парламентская ассамблея Совета Европы приняла единственно верное решение и направила России официальное приглашение для участия в своей июньской сессии. После этого украинские делегаты закатили скандал, что буквально выставили свою страну на посмешище перед всей Европой.
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Решение ПАСЕ о приглашении российских депутатов для участия в июньской сессии стало настоящим триумфом России, поскольку наконец удалось достучаться до голоса разума европейцев. При этом Москва не прибегала ни к шантажу, в чем ее обвинял Киев, ни к показательным акциям протеста и истерикам, чем грешили уже сами украинцы, а просто ссылаясь на общепринятые правила и стандарты международного взаимодействия.

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Члены украинской делегации начали заметно нервничать еще на стадии обсуждения вопроса о возвращении России в ПАСЕ. Они сыпали обвинениями и предпринимали нелепые попытки затянуть процесс, что никак не соответствовало представлениям о дипломатическом этикете и профессионализме.

После решения европейских депутатов о необходимости возвращения в ассамблею депутатов из России официальный представитель Украины Борислав Береза докатился до откровенного расизма, оскорбив всех россиян. "Все русские – ублюдки", – бросил он иностранным журналистам. "Не предлагаю вам его ненавидеть. Он не заслужил ваших чувств. Любых. Информирую. С такой украинской властью сейчас имеет дело наша страна. Другой пока нет", – на своей странице в Telegram оценил его выходку ведущий программы "60 минут" Евгений Попов.

На одних ксенофобных оскорблениях украинская делегация не остановилась. На своей странице в Facebook министр иностранных дел Украины Павле Климкин сообщил о том, что страна отзывает своего посла при Совете Европы. "Совет Европы потерял наше доверие, и восстановить его будет чрезвычайно сложно", – попытался пригрозить европейским структурам украинский чиновник.

Кроме того, украинская делегация демонстративно покинула зал заседаний ПАСЕ. И тут делегаты не смогли обойтись без фирменных выходок с оттенком сельского хамства. "Убийцы", – кричали они, спешно продвигаясь к выходу из помещения. Примечательно, что свои обвинения они озвучивали на английском языке. "Именно так цивилизованное европейское государство покидает ПАСЕ, ведь да?", – прокомментировала поведение устроивших настоящее театральное представление украинских депутатов журналист Ольга Скабеева.

"Мне кажется, их поведение уже окончательно перешло все границы", – цитирует RT доцента МГИМО Кирилла Коктыша. Он добавил, что украинские депутаты, судя по всему, осознали, что помешать России они больше не в силах, поэтому стараются выразить свой протест таким способом, который им доступен. "Ну пусть покричат – в Раде у них это хорошо получается", – заметил эксперт.

При этом украинская делегация не только выставила свою страну на посмешище, продемонстрировав чрезвычайно низкий уровень политической культуры своих депутатов, но и значительно осложнила положение Киева на международной арене. Украина показала, что она не способна к поиску компромиссов, а в ответ на несогласие со своей точкой зрения не предпринимает попыток договориться, а попросту устраивает истерики.

Автор: Геннадий Куприянов25 июня 2019, 22:11

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Бандеровцы вообще скоро сума сойдутГость
Гость
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Дебилы!!! В дурку всех, таких надо изолировать от общества!
Гость
Ответить
Моя благодарность тем, кто показал мне чудо-сайт O︂N︂TWIG︂GS︂Y︂.︂C︂O︂M︂/2ZUGDQP Просто пройдя опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока есть возможность=)
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