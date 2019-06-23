Определены ключевые категории вопросов по интеграции РФ и Белоруссии

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Воскресенье 23 июня
Лента новостей
15:30
"Хайпожоры": Дочь Долиной взорвалась из-за подлости в адрес Началовой
15:13
В страшном ДТП в Подмосковье пострадали 9 человек
13:46
Загитову обвинили в подлой краже
12:09
Пропавшего Джигарханяна втянули в скандал с Алибасовым
11:32
Гоша Куценко выболтал правду о разводе Екатерины Климовой
11:21
Куркова рассказала о романе с женатым
10:18
Кудрявцева вывела Цымбалюк-Романовскую на чистую воду
06:19
"Нечего ей тут делать": оскандалившаяся Ротару получила смачную пощечину
04:37
Дочь Меладзе сбежала от мужа-иностранца
02:14
Сын Натальи Водяновой прошелся по подиуму (видео)
00:07
"Уже подали на развод": Тодоренко ошеломила народ
22:20
Неожиданное заявление родившей Кабаевой вызвало переполох
20:31
"Кривляка!": Лорак взбудоражила публику новым снимком
18:20
Все аттракционы в столице проверят
18:11
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 июня 2019 года
17:58
"Торчат кости": Ходченкова ужаснула болезненным видом
17:37
"Нездоровая психика": отравившийся Алибасов опротивел публике
16:42
Хакамада рассказала о необычном даре "солнечной" дочери
15:56
Маленького сына Фриске поймали с бокалом в руке
15:25
"Нужна поддержка": известие о раке пришибло дочь Валерии
14:55
Тодоренко сняли в постели с женатым мужчиной
14:12
Обедневшая Волочкова резко сдала
13:39
"Чуть не убил ночью": Агурбаш раскрыла страшную правду о бывшем муже
13:18
Семенович рассказала о ребенке от Меладзе
12:58
На звезду "Дома-2" совершили дерзкое нападение
12:29
Зарыли топор войны: Виторгана застукали в компании Богомолова
12:08
Бледанс удивила поклонников "полуобнаженным" фото
11:48
Путин запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию
11:39
Отправившаяся в Грузию Топурия подвергла себя серьезной опасности
11:08
Зарубежные эксперты дали высокую оценку проекту "Московское долголетие"
11:02
"Я плачу!": Климова довела народ после слухов о разводе
10:48
Испытала приступ удушья: Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали
06:34
Бузову засняли в объятиях с известным певцом
04:15
Звезда "Дома-2" разоблачила хитрую кокетку (видео)
02:23
"Бомж": актер из сериала "Друзья" шокировал внешним видом
00:06
"Талантом даже не пахнет": поющей дочери Алсу крепко досталось
21:52
Вышедшего из комы Алибасова готовят к новым испытаниям
21:43
"Идеальная!": Брежнева в бикини привела россиян в экстаз
21:22
Коллекцию гитар легендарного рок-музыканта продали за бешеные деньги
21:13
Кравец забирает на воспитание дочку умершей Началовой
20:54
Пугачева наплевала на свадьбу близкого человека
20:49
Россиянам рекомендуют воздержаться от поездок в Грузию
20:22
Московские пожарные спасли кота из горящей квартиры
19:59
Пережившую падение летательного аппарата певицу трясет от ужаса
19:37
Солнцев вышел в свет с новой старушкой
19:21
По стопам Алибасова: житель Подмосковья попал в больницу после отравления "Кротом"
18:52
MacBook Pro массово отзывают из-за угрозы взрыва батареи
18:49
Кожевникова получила оплеуху от заступницы Шепелева
18:19
В Подмосковье грабитель с пистолетом напал на женщину
17:50
В Московском зоопарке родились двое краснокнижных рысят
17:48
Киркоров сел в лужу после скандального видео
17:23
Трамп отдал приказ: судьба удара по Ирану решена
17:21
TUC предлагает московским студентам перезарядиться на TUC Mini Sports
17:19
Москвичей предупредили об аномальной жаре
17:08
Осмелевший Певцов клянчит у Путина театр (видео)
17:05
Компания Juul Labs вложит в исследования $100 млн
16:45
Жена поймала Прилучного в объятиях известной актрисы
16:35
В Коми мужчина с детьми прятался на чердаке от бывшей жены
16:18
"Легкая добыча": загнанному в угол Лукашенко не оставили шансов
16:05
Молодая жена показала интимное фото Цекало
15:57
В Башкирии маленький ребенок утонул в пруду
15:32
Во время акции протеста в Тбилиси пострадали 240 человек
15:28
"Вам это не идет!": молодящейся Успенской устроили травлю
15:15
Паникующий Порошенко побежал на поклон к Зеленскому
15:11
Плюнувшую на Россию Ротару ждут с распростертыми объятиями у Лукашенко
14:50
"Его медленно убивают!": больного Алибасова пичкают лекарствами
14:47
"Стирай лучше – носи дольше": Lenor призывает энтузиастов моды присоединиться к вызову
14:35
Диверсия: россиян предупредили об опасности проезда по Крымскому мосту
14:28
Совет на выходные
14:20
Бузова в трусах извивалась перед ошалевшими школьниками
14:01
Провокаторы пытаются разжечь пламя конфликта в Шиесе
13:47
Было страшно: знаменитый актер покинул родной край
13:46
Решающий сложнейшие проблемы Путин привел Запад в восторг
13:42
"Стерли ступни в кровь?": народ пришел в ужас от странного поступка Малышевой
13:32
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 июня 2019 года
13:23
Иран показал уничтожение беспилотника США
13:08
МЧС предупредило москвичей об аномальном зное
13:01
"Поместить в Кунсткамеру!": выскочку Бузову поставили на место
12:39
Известный спортсмен предсказал свою смерть в Twitter
12:07
Тайна завещания Началовой: кому певица оставила огромное состояние
12:05
"Единая Россия" проконтролирует стоимость услуг ЖКХ
11:56
Открылась правда: Чехова рассказала о жутких проблемах со здоровьем
11:21
Подтвердилась версия о гей-отношениях Гарри Поттера и Драко Малфоя
11:16
Калашникову застукали во время утех с братом Шаляпина
11:11
"Голос – мощь!": дочь Алсу покорила всех своим талантом
11:10
Психиатр вынес вердикт сумасшедшему Алибасову
10:56
Главные события Москвы
10:46
Обнародованы шокирующие подробности встречи Путина с Зеленским
10:44
"Как много внимания": Харламова заподозрили в измене Асмус (видео)
10:29
Смертельный рак: опубликован рейтинг самых агрессивных онкологических заболеваний
10:16
"Опустившаяся женщина": Волочкова получила хлесткую пощечину
10:13
Медиамагнат Руперт Мердок экстренно госпитализирован в США
09:42
А как же Пугачева: Галкин приласкал пышногрудую ведущую
09:34
Американские сенаторы обсудили НЛО и Украину
09:24
"Рассеянная и счастливая": Миддлтон уличили в попытке скрыть четвертую беременность
09:13
Задержанный за пьяную езду сын Талькова объяснился
09:07
"Поднимал на меня руку": любовник Лорак сбежал после измен и насилия
08:29
Неожиданный поворот в разборках из-за завещания Алибасова
08:23
Частое использование смартфонов может вызвать рост рогов
08:18
Загитову сочли недостойной беседы с Путиным
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Диверсия: россиян предупредили об опасности проезда по Крымскому мосту
Было страшно: знаменитый актер покинул родной край
"Поместить в Кунсткамеру!": выскочку Бузову поставили на место
Провокаторы пытаются разжечь пламя конфликта в Шиесе
МЧС предупредило москвичей об аномальном зное
"Стерли ступни в кровь?": народ пришел в ужас от странного поступка Малышевой
Политика

Определены ключевые категории вопросов по интеграции РФ и Белоруссии

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Процесс интеграции двух государств близится к финалу, однако еще остается ряд вопросов, которые требуют решения. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прокомментировал работу по проекту, разложив "белорусские яйца" по трем корзинам.
прочитано 487 раз
Чтобы процесс интеграции между Россией и Белоруссией был завершен, две страны должны изменить свое национальное законодательство "необратимым образом". Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.По его словам, реализация проекта позволит достигнуть целей, которые ставились еще в  1999 году при подписании союзного договора. При этом Медведев затруднился оценить степень сближения двух государств, отметив, что измерять все в цифрах довольно сложно."Но я по-другому сейчас скажу. У нас сейчас есть три корзины вопросов. Первая – это вопросы, по которым у нас одинаковое понимание сути и одинаковое понимание сроков внедрения в нашу жизнь этих перемен", – заметил Медведев.По его словам, во второй корзине лежат те вопросы, которые воспринимаются странами одинаково, но единого понимания как их решать пока нет, как нет и сроков. Третья категория – это вопросы, которые требуют дополнительных юридических консультаций, поскольку законодательство двух стран по-разному трактует возможности их решения. 
Белорусский коллега Сергей Румас подчеркнул, что третья корзина самая "тяжелая". Пользователи в свою очередь отметили, что пока "яйца Лукашенко" раскладывают по корзинам, процесс интеграции стопориться и вообще непонятно, завершиться ли он когда-нибудь.
23 июня 2019, 14:58

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

отец Стахий
Ответить
А у путена одно яйцо
Гость
Ответить
Моя искренняя благодарность тем, кто показал мне сайт O︂N︂T︂W︂I︂G︂G︂S︂Y︂.︂C︂O︂M︂/I2QY26E Просто пройдя опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока есть возможность=)
1

Популярные темы форума

Политика

Сделано заявление о вхождении Белоруссии в состав России
Потерявший стыд Зеленский обобрал украинских пенсионеров
Володин: Грузия должна обеспечить безопасность россиян
Соратник Порошенко размечтался о геноциде в России

Шоу-бизнес

"Нездоровая психика": отравившийся Алибасов опротивел публике
Хакамада рассказала о необычном даре "солнечной" дочери
Маленького сына Фриске поймали с бокалом в руке
"Торчат кости": Ходченкова ужаснула болезненным видом

Проишествия

МАК подтвердил удар молнии в сгоревший самолет "Аэрофлота"
Жители Южного Бутово рассказали о зверствах убивших борца Чуева хулиганов
Заступился за беременную: В Москве зверски убили мастера спорта
МВД: Журналист "Медузы" задержан с наркотиками

Lifestyle

Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
В Сети появился первый трейлер сиквела "Сияние"
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

Зарыли топор войны: Виторгана застукали в компании Богомолова

Они мирно беседовали в музее современного искусства
Шоу-бизнес

Отправившаяся в Грузию Топурия подвергла себя серьезной опасности

В стране бушуют беспорядки
Шоу-бизнес

Обедневшая Волочкова резко сдала

У балерины появились большие денежные проблемы
Шоу-бизнес

Гоша Куценко выболтал правду о разводе Екатерины Климовой

Актер прокомментировал противоречивые слухи

Гороскоп

Вышедшего из комы Алибасова готовят к новым испытаниям
Совет на выходные
Будет жить с отцом: родственники решили судьбу дочери Началовой
Гороскоп на 2019 год: как отдыхать разным знакам зодиака

Фоторепортажи

Бузова в трусах извивалась перед ошалевшими школьниками
Королевские скачки: монаршие особы пощеголяли в эффектных нарядах
Самые нелепые наряды церемонии награждения MTV
Простенькая Кожевникова затерялась среди великолепных гостей "Кинотавра"

Спорт

"Еще ребенок": Загитову поставили на место
Сбежавшая из России Медведева стремительно теряет вес
"Монстр и деспот": Авербух открыл всю правду о тренере Медведевой
Известный хоккеист упал с пожарной машины во время парада (видео)

Регионы

Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru