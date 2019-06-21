"Легкая добыча": загнанному в угол Лукашенко не оставили шансов
Слова президента России Владимира Путина о том, что никаких планов присоединения Белоруссии у Москвы нет, есть лишь работа над созданием Союзного государства, не успокоили минских экспертов. Они считают, что даже в таком виде этот процесс обозначает неминуемую отставку Александра Лукашенко.
"Агрессивное поведение России во внешней политике будет продолжаться вплоть до 2024 года. И здесь, конечно, Беларусь рассматривается кремлевскими стратегами как легкая добыча", – цитирует издание "Салiдарнасц" директора Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсения Сивицкого.
Он считает, что для Белоруссии работа над развитием Союзного государства, по сути, означает то же самое, что и включение в состав России. "Очевидно, что Россия рассчитывает на создание в какой-то мере нового государства с единым центром принятия решений. Безусловно, этот центр будет находиться в Москве", – отмечает эксперт.
Он напомнил и о других условиях существования Союзного государства. Речь идет о единой валюте, парламенте и президенте. Кроме того, в планах – создание единой армии и силовых структур, а также, соответственно, единой внешней политики.
В новой структуре, судя по всему, не найдется места для Александра Лукашенко. По крайней мере такого, на которое он бы согласился променять кресло президента и добровольно уйти в отставку. Однако тот факт, что Белоруссия находится в сильной экономической зависимости от России, а Минск самостоятельно подписал согласие на создание Союзного государства, предусматривающего глубокую интеграцию, говорит о том, что политик буквально загнан в угол.
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