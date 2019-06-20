Молодая певица встала на защиту дочери Алсу
Накануне у Микелы Абрамовой и Максима Ержанова вышел совместный трек. Аудитория будто взбесилась. в адрес девочки начали прилетать нелицеприятные, а порой даже оскорбительные, слова.
Такое неадекватное поведение увидела популярная певица Кристина Есаян. Девушка моментально встала на защиту дочери Алсу.
"Я поддерживаю Мицеллу, и хватит уже травить детей своими высказываниями. Если бы она была не талантлива, то народ не полюбил бы ее! Тем более, у нее хорошие наставники родители, которые не первый гранит шоу-бизнеса съели!" , – написала разъяренная Кристина.
Обращаясь к поклонникам, она просит поддержать малышку в ее начинаниях вместо того, чтобы оставлять такие высказывания. Она считает, что людей на агрессию сподвигает банальная зависть.
"В любом случае вам не угодишь, вечно недовольные. Как что, так у вас сразу мысли, что все куплено и подстроено!", – негодует Есаян.
Отметим, некоторые пользователи снова заговорили о фальсификации. Как писали ранее Дни.ру, они считают, что заинтересованные лица могли заплатить за положительные отклики.
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