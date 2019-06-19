"Полнейший дурдом": вновь запевшую дочь Алсу разнесли в пух и прах

Накануне певица Микелла Абрамова представила совместный трек с исполнителем Ержаном Максимом. Песня вызвала положительные отклики со стороны многих пользователей. Читатели "Дни.ру" не согласились с мнением большинства.

В минувший вторник, 18 июня, дочь певицы Алсу сообщила радостную новость своим подписчикам. Вместе с другим участником проекта "Голос.Дети" Ержаном Максимом она записала композицию под названием "Эта любовь".

В комментариях к ролику пользователи пришли в восхищение от таланта юных исполнителей. "Волшебно, и пусть все услышат невероятный голос и тембр Микеллы", "Микелла, ты большая молодчинка! Ты проделала немалый путь! Удачи тебе во всем!", – писали восторженные комментаторы.

С мнением большинства не согласились читатели издания "Дни.ру". Один из пользователей заявил, что голос Микеллы Абрамовой могли специально обработать, а голос ее коллеги – приглушить. "У девочки нет и не будет никакого голоса", – поддержал его другой комментатор. "Народ упал к ногам безголосой дочери Алсу? Ну полнейший дурдом", – продолжил их мысль третий.

Некоторые читатели усомнились в искренности восторженных отзывов. По их мнению, заинтересованные лица могли заплатить пользователям за положительные комментарии. "Что опять наняли за бабки массовку?", "Классная песня, но ваш голос мне нравится больше", "А планируется запись без Ержана?" – поинтересовались мифические поклонники", – отметили наблюдательные комментаторы.

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