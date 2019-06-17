Как Алсу удалось получить надбавку к пенсии
Певица сможет претендовать на повышенную пенсию и получать определенные льготы. Глава региона Радий Хабиров присвоил ей звание народной артистки Республики Башкортостан.
Музыкальный критик Александр Волков предположил, что это было сделано в качестве поддержки опозоренной звезды. "У телевизионщиков своя тусовка, у зрителей – своя, у олигархов – своя. Естественно, что члены одной тусовки пытаются подсластить неприятные пилюли своим людям", – поделился он.
"Многие исполнители являются заслуженными или народными артистами каких-то республик, хотя особо никакого вклада в культуру там не внесли", – заявил продюсер Павел Рудченко. Он утверждает, что часто такие титулы раздают звездам всероссийского уровня, чтобы поднять культурный вес своего региона, привлечь к нему внимание.
"Такие титулы – все равно что знаки, которыми отмечают предприятия в сфере услуг. Гостинице дают звездочку, артисту – почетное звание", – добавил он.
Также свое мнение высказал ведущий POP-KOPM-SHOW Евгений Бабичев. "Конкретно Алсу на музыкальном поприще особых успехов не показывает. Не за скандал же давать звание! – недоумевает критик.
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