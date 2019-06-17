Неудачник и бомж: Саакашвили крепко врезали за глупость

Бывший президент Грузии, продолжающий свои попытки построить политическую карьеру на Украине, Михаил Саакашвили предложил переместить украинскую администрацию из Киева за пределы города. Эксперты отметили, что политик просто повторил мысль, которая не единожды озвучивалась до него.

прочитано 494 раза