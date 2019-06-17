Неудачник и бомж: Саакашвили крепко врезали за глупость
С тем, что администрации президента необходимо съезжать из бывшего здания ЦК компартии УССР, в котором она располагается еще со времен обретения Украиной независимости, никто не спорит. "Я и Кравчуку и Кучме говорил, что оттуда надо "линять", – признался бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.
Политолог подчеркнул, что ни один из президентов, которые обустраивались в этом здании, хорошо не заканчивал. "Кравчук досрочно сдал полномочия. Кучму чуть в тюрьму не посадили. Ющенко заболел, еле выкарабкался и тоже слетел. Янукович бежал из страны, с кровью и всеми делами. С Порошенко тоже неизвестно что, когда его арестуют. Вполне возможно, что с Зеленским тоже что-нибудь случится", – напомнил Олег Соскин.
Он добавил, что Владимир Зеленский сразу заявлял, что собирается перевезти свою команду в другое место. Однако обстоятельства заставили его задержаться. "Он там уже так долго сидит: говорил же, сразу уедет", – посетовал эксперт.
Поэтому, добавил он, в словах Михаила Саакашвили о необходимости переезда администрации президента нет абсолютно ничего нового. "Саакашвили просто пытается быть нужным, полезным. Он неудачник. Его страна его выкинула, он такой международный бомж", – цитирует НСН Олега Соскина.
По его мнению, Владимир Зеленский вернул на Украину одиозного политика только потому, что ему нужен "еще один громоотвод". "Это нужно воспринимать как то, что человек, который уже не имеет никакого авторитета, никаких позиций в обществе, артикулирует, ретранслирует то, что до него уже много раз было сказано", – подчеркнул политолог. Таким образом, Михаил Саакашвили говорит банальные вещи и откровенные глупости в надежде привлечь внимание людей.
Звезду похоронят рядом с родственником
Бешеная балерина начала оправдываться
Шоумен вне себя от злости
Над головой пианистки сгущаются тучи
Популярные темы форума
Женщины!Не помогайте мужчинам!
сын убил мать,в семье хокеиста,что не так было?Пилила ,что-ли?
Среди российских наркоманов пользуются чрезвычайной популярностью футболки "я/мы Иван Голунов"! Как утверждает реклама, в них можно употреблять и продавать наркотики без риска быть арестованным.
Женюсь.
Друг мужа хочет секса со мной
Загадочные обьекты
Киркоров vs Майкл Джексон
Уважаете ли вы бизнесменов в своем регионе, городе, селе?
Срочно!
Засорились трубы.
Веснушки это красиво?
Существует ли бумеранг?
Сделать ботокс
его друзья не зовут меня на день рождения
В России большой процент разводов
Не поздравляю больше близких с нг и <цензура>. А вы?
Видимся один раз в неделю
Работа в женском коллективе
Как избавиться от мышей?
Сайт знакомств
Ехать одной на море?..
Секс нежданчик
Подруга простила парню измены
Первые признаки диабета
Левые странички в соц сетях
Как бороться с завистью?
Раннее облысение
Навязчивая девушка
Молодой человек - бисексуал
Заработок на онлайн курсах