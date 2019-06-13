Набивавшийся в соратники Зеленскому Саакашвили отказался от своих слов

Бывший президент Грузии, ставший затем главой Одесской области, а затем отправленный в отставку и изгнанный из страны, Михаил Саакашвили может похвастаться невероятными скачками своей политической карьеры. Причем некоторые из них он устраивает сам, то заявляя о нежелании принимать участие в выборах в Верховную раду, то отказываясь от своих слов.

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