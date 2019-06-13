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Политика

Набивавшийся в соратники Зеленскому Саакашвили отказался от своих слов

Михаил Саакашвили. Фото: www.globallookpress.com
Бывший президент Грузии, ставший затем главой Одесской области, а затем отправленный в отставку и изгнанный из страны, Михаил Саакашвили может похвастаться невероятными скачками своей политической карьеры. Причем некоторые из них он устраивает сам, то заявляя о нежелании принимать участие в выборах в Верховную раду, то отказываясь от своих слов.
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Во время брифинга в Киеве Михаил Саакашвили подтвердил журналистам свое намерение участвовать во внеочередных выборах в Верховную раду Украины. Попасть в парламент он попытается в рядах партии "Рух новых сил".

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Михаил Николозович Саакашвили

Михаил Николозович Саакашвили политик

Всего в списке от этой политической силы значатся 100 человек, передает "Интерфакс-Украина". В первую пятерку помимо бывшего президента Грузии вошли бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, общественный деятель Олесь Доний, одесский гроссмейстер Наталья Жукова и бывший министр экономики Владимир Лановой.

Примечательно, что едва ступив на украинскую землю одиозный политик сделал громкое заявление, в котором пообещал не идти ни в законодательную, ни в исполнительную власть. Он дал понять, что его не интересуют никакие посты – лишь благополучие Украины. Две недели понадобилось ему для того, чтобы отказаться от своих слов.

Впрочем, не только сказанные в запале слова стоят у Михаила Саакашвили на пути к креслу депутата. Дело в том, что быть избранным в Верховную раду может быть только не имеющий судимости гражданин Украины, который в течение последних пяти лет проживал на территории страны.

С судимостями у политика все в порядке – в Грузии его обвиняют в целом перечне преступлений, среди которых насильственный разгон протестующих и растрата, однако он умело скрывается от правосудия. Наладилось у Михаила Саакашвили и с гражданством – Владимир Зеленский отменил решение Петра Порошенко, которым тот отобрал украинский паспорт у бывшего соратника, ставшего оппонентом.

Однако на территории Украины Михаил Саакашвили при всем своем желании находиться не мог. Тут политик надеется сослаться на то, что нынешний украинский лидер признал незаконным лишение его гражданства. "Если это было незаконно, то мое отсутствие тоже было незаконным, а значит, уважительным", – объяснил он. Михаил Саакашвили добавил, что если ЦИК откажется регистрировать его в качестве кандидата, то он обжалует это решение в суде.

Напомним, на следующий день после возвращение украинского гражданства политик вернулся в страну. Михаил Саакашвили заявил, что не желает для себя политических и административных должностей, однако хочет вместе с Владимиром Зеленским толкать Украину в светлое будущее.

Автор: Геннадий Куприянов13 июня 2019, 21:01

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