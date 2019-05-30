Захарова крепко приложила возбужденного Саакашвили

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Четверг 30 мая
Лента новостей
17:28
Грязные танцы Медведевой и Туктамышевой попали на видео
17:08
В Башкирии водитель перевернулся на повороте
16:58
В Уфе у доверчивой пенсионерки украли 200 тысяч
16:48
Патриарх Кирилл поддержал идею бесплатного входа в музей Херсонеса
16:43
Заросшего сына Абрамовича перестали узнавать
16:19
Навальному предъявили претензии из-за роскошного отдыха
16:18
Спикер Госдумы оценил борьбу с авиадебоширами
16:03
"Молодой Дэвид Боуи": популярная актриса избавилась от бровей
15:32
Прилучный схватил Муцениеце и увез в неизвестном направлении
15:26
Ксения Бородина отказалась от третьего ребенка
15:24
В Дмитрове пьяный вусмерть мужчина утонул на глазах у возлюбленной
15:16
Набиуллина отчиталась перед Госдумой о работе Центробанка
15:00
Какое вино пить летом
14:45
Меган Маркл сбегает с новорожденным сыном из страны
14:41
Шаляпина поймали на подлой измене Цымбалюк-Романовской
14:36
"Росатом" победит рак "убийцей метастазов"
14:32
Известная актриса отдалась тренеру на третьем свидании
14:16
Назван напиток – убийца сердца
13:57
"А где крик души?": Зарубина оборвала певицу Жасмин
13:37
Режиссер Богомолов изменил Собчак за бутылкой вина
13:33
"Четырехдневная" жена облапошила известного актера
13:20
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 мая 2019 года
13:08
Певцов откровенно об уходе Дроздовой
13:06
Кофе с утра вызывает страшные последствия
12:53
Вологжанин насмерть забил соседа штакетником
12:45
"Бедный ребенок": Тодоренко распекли за издевательство над сыном
12:38
"Святая Юлия": землю с могилы Началовой добавляют в чай и суп
12:28
Airbus A320 совершил аварийную посадку в Шереметьево из-за сигареты
12:19
Россияне в шоке: в стране запрещают говорить о росте цен на бензин
12:06
Родившая Лопырева вернулась в Россию
12:06
Рудковская взвыла из-за слежки за своим домом
12:02
Животных из клеток зоопарка выпустили в парк
11:48
Российский университет транспорта проведет чемпионат по стандартам "Ворлдскиллс"
11:26
"А попроще продукты есть?": Канделаки взбесила народ дорогущей диетой
11:25
Бразильский "руки-базуки" поверг в шок своим бицепсом
11:11
Волочкова дотянулась до Книги рекордов
11:05
Федосеевой-Шукшиной сделали предложение прямо при ее муже Алибасове
10:59
Венский бал в Москве: как это было
10:57
Звезда "Крестного отца" скоропостижно скончалась в США
10:56
"Дозор" Сергея Лукьяненко выходит на большую сцену
10:49
Сексуальная чемпионка из России сняла лифчик на пляже
10:43
"Ты наркоманка?": Серябкина рассказала о своем освобождении
10:27
"Мне дурно!": Королева перепутала мужа с Волочковой
10:04
В России взлетели цены на билеты в плацкарт
09:45
Шокировавшей своим видом Ротару пожелали здоровья
09:28
Джоли отдала 13-летнюю дочь в руки маньяка
09:23
Пенсионерам рекомендовали жить "чуть-чуть впроголодь"
09:04
Всплыли подробности жутких махинаций сестры за спиной Быстрицкой
08:50
Резко изменившуюся Медведеву перестали узнавать
08:07
Газманов сделал важное заявление о своей опухоли
06:34
"Шел бы в цирк": Егора Крида поймали на наглой лжи
04:11
Молоко вызывает смертельные заболевания
02:34
Пышногрудая модель рассказала об откровенности в сексе после контакта с Седоковой
00:07
Собчак пофантазировала о свадьбе с Абрамовичем
22:06
Похож на Федора: запевшая Бондарчук сняла лысого актера
21:44
Замироточивший крест на могиле Началовой поставил народ на уши
21:33
Дмитрий Саблин организовал встречу патриарха Кирилла с детьми Сирии
21:30
"Космически прекрасная": показавшая себя без макияжа Боня показалась идеальной
20:45
Восторженный Билан озадачил признанием в любви
20:41
Поргина отдала вещи Караченцова
20:02
"Мимолетный чих-пых": Батрутдинов высказался об интиме с Бузовой
20:00
Вдова раскрыла тайные страхи Доренко
19:20
"Поставил галочку": исполнилась мечта Крида о сексе втроем
19:18
Имуществом попавшей в психушку актрисы завладели чужие люди
18:37
В Башкирии иномарка насмерть сбила пенсионерку
18:01
Наследник Овечкина сбежал от матери
17:50
Под Москвой во время работы коммунальщиков вспыхнула газонокосилка
17:15
Синдром Квазимодо: почему люди недовольны своей внешностью
17:00
Под Петербургом мужчину изувечили бейсбольной битой
16:51
Как без водки?: Собчак отказалась общаться с мужчинами трезвой
16:24
Дума ужесточает наказание для пьяных водителей
16:15
Украинцы в восторге от воды с фекалиями в Крыму
16:08
Стоцкая раскрыла правду о схожести своего сына с Филиппом Киркоровым
16:04
Беспечного Меньшикова выдворяют из роскошной квартиры в центре Москвы
16:02
"Молчи, за умного сойдешь": Макаревича ткнули лицом в грязь
15:47
Массовая драка в Петербурге обернулась серьезными последствиями
15:37
Anews назвал лауреатов премии "Лучшие в России"
15:37
Потоп и голод: вычислена дата конца света
15:30
Ухажер Цымбалюк-Романовской покалечил Шаляпина
15:16
Раскрыты страшные причины появления прыщей у взрослых
15:05
Звездные танцовщики выступят на фестивале "Мировые балетные каникулы"
14:58
Баста стал лицом рекламы Head & Shoulders
14:47
Как на сковородке: москвичей предупредили об адском пекле
14:37
Дни Италии пройдут в Москве
14:24
"Мне нужно ее спасти!": Гоген Солнцев о катастрофическом состоянии жены-пенсионерки
14:17
Корчевников раскрыл детали романа певицы МакSим и известного актера
14:15
"А Влад знает?": Тодоренко намылилась замуж
13:51
Сюрприз от Путина: стаж для пенсии посчитают по-новому
13:49
"Это засосы": жена показала странные пятна у Малахова
13:48
"ЕР" держит на контроле развитие сельских территорий
13:46
"Долго мучила": оставшаяся в одиночестве Ковальчук шокировала признанием о муже
13:43
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 мая 2019 года
13:43
В Москве открылась выставка знаменитого историка моды Александра Васильева
13:25
"Ух, эти щечки, эти ушки": Кудрявый сын Жасмин умилил народ
13:09
Жесткое расставание сделало рабыню из Миддлтон
12:57
"Пусть побудет один": Боярская дала свободу Матвееву
12:53
Наказы севастопольцев лягут в основу программы "ЕР"
12:36
Как похудеть на рыбном рационе
12:34
Любовник Собчак стал худруком Театра на Малой Бронной
12:30
"Мир праху": зверское убийство ужаснуло Захарову
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Поргина отдала вещи Караченцова
Жесткое расставание сделало рабыню из Миддлтон
Уголовные дела довели до паники нервного Порошенко
Многодетным семьям компенсируют ипотечные кредиты
Тимати атаковали после очередного провала
"Дрянь она подлая": народ распял Марию Максакову
Политика

Захарова крепко приложила возбужденного Саакашвили

Михаил Саакашвили. Фото: www.globallookpress.com
Мария Захарова высмеяла заявление Михаила Саакашвили о строительстве "новой Украины". Официального представителя МИД России удивило, что процесс, о начале которого говорили еще при Ющенко, начинается заново.
прочитано 1637 раз

Мария Захарова поражена происходящим на Украине. Процессы в Незалежной недоступны пониманию обычного человека. Новое государство на этой территории начинают строить каждые пять лет, заметила официальный представитель российского МИД, комментируя заявление экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

ПО ТЕМЕ

"Только свистни": Зеленскому подсунули тоскующую Лолиту

Захарова дала под дых захлебнувшемуся от возмущения Порошенко

"Опять? Опять новую Украину? Это каждые 5 лет теперь будет начинаться великая стройка новой страны? А с 2014 года что строили? А до этого, при Ющенко?" – задалась вопросом дипломат.

Бывший президент Грузии и экс-глава администрации Одесской области вдохновлен вернувшимся к нему украинским гражданством и возбужден открывающимися перспективами. Комментарий Марии Захаровой относится к заявлению, которое бывший президент Грузии и экс-мэр Одессы сделал, едва ступив на украинскую землю 29 мая.

"Я приехал не мстить, разрушать и наказывать, а делать – строить то, что мне не дали сделать в Одессе, мне не дали реализовать большое строительство", – приводит слова политика "Царьград ТВ". Саакашвили добавил, что ему "выпал исторический шанс с новым президентом, с новой командой участвовать в строительстве новой Украины".

Энтузиазм Михаила Саакашвили не разделила не только Мария Захарова – не поняли политика и в парламенте Грузии. Правящая партия "Грузинская мечта" намерена требовать экстрадиции бывшего президента: он объявлен в розыск по нескольким уголовным делам.

Автор: Андрей Евлампиев30 мая 2019, 15:40
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие наряды Марии Захаровой

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Глотку перегрызет": Зеленскому дорого обойдется возвращение Саакашвили
Вскрылась связь Саакашвили с победой Зеленского на выборах
Медведев примет участие в подведении итогов праймериз "ЕР"
Тереза Мэй стала жертвой страшного проклятья

Шоу-бизнес

Избивал и угрожал ножом: экс-жена звезды футбола бросилась к Малахову
Ургант получил тяжелый удар от Эрнста и Собчак
Заросшего сына Абрамовича перестали узнавать
"Молодой Дэвид Боуи": популярная актриса избавилась от бровей

Проишествия

Прохожий спас выпавшего из окна ребенка (видео)
Молния ударила в ракету "Союз" прямо на старте (видео)
Отказ системы: падающий истребитель врезался в здание (видео)
Смерть Сергея Доренко попала на видео

Lifestyle

Расстрелянного деда Симоновой выставили на всеобщее обозрение
Размазня и "голубой" актер: фильм "Алладин" заставил россиян биться в истерике
Украинского режиссера выгнали с московского театрального конкурса
"Вы все рухнете!": народ бьется в истерике после сюрприза от "Би-2"
Политика

Отставка Лукашенко: названа новая должность Батьки

Об этом объявлено публично
Шоу-бизнес

Шокировавшей своим видом Ротару пожелали здоровья

Сын показал свежее фото прославленной артистки
Шоу-бизнес

Федосеевой-Шукшиной сделали предложение прямо при ее муже Алибасове

Продюсер признался, что не ожидал такого
Шоу-бизнес

Волочкова дотянулась до Книги рекордов

Балерина получила по заслугам

Гороскоп

Гороскоп на июнь
Гороскоп на неделю
"Регина снова выйдет замуж": Топалова готовят к незавидной участи
"Будет с отцом": стало известно о дальнейшей судьбе дочери Лорак

Фоторепортажи

Показавшую целлюлит известную модель распекли за лицемерие
Не Алентова: Меньшова сняли под ручку с молодой пышногрудой красавицей
Самая дорогая plus-size модель покоряет народ "горячими" формами
Безутешная вдова взяла в путешествие картонную копию умершего мужа

Спорт

Сбежавшая в Канаду Медведева сделала откровенное признание о России
Народ в шоке от зарплаты хоккеиста Ильи Ковальчука
Красавица Медведева жестко отшила жениха-канадца
Жена Кокорина устроила истерику в зале суда

Регионы

Под Петербургом мужчину изувечили бейсбольной битой
Украинцы в восторге от воды с фекалиями в Крыму
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru