Захарова крепко приложила возбужденного Саакашвили
Мария Захарова поражена происходящим на Украине. Процессы в Незалежной недоступны пониманию обычного человека. Новое государство на этой территории начинают строить каждые пять лет, заметила официальный представитель российского МИД, комментируя заявление экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
"Опять? Опять новую Украину? Это каждые 5 лет теперь будет начинаться великая стройка новой страны? А с 2014 года что строили? А до этого, при Ющенко?" – задалась вопросом дипломат.
Бывший президент Грузии и экс-глава администрации Одесской области вдохновлен вернувшимся к нему украинским гражданством и возбужден открывающимися перспективами. Комментарий Марии Захаровой относится к заявлению, которое бывший президент Грузии и экс-мэр Одессы сделал, едва ступив на украинскую землю 29 мая.
"Я приехал не мстить, разрушать и наказывать, а делать – строить то, что мне не дали сделать в Одессе, мне не дали реализовать большое строительство", – приводит слова политика "Царьград ТВ". Саакашвили добавил, что ему "выпал исторический шанс с новым президентом, с новой командой участвовать в строительстве новой Украины".
Энтузиазм Михаила Саакашвили не разделила не только Мария Захарова – не поняли политика и в парламенте Грузии. Правящая партия "Грузинская мечта" намерена требовать экстрадиции бывшего президента: он объявлен в розыск по нескольким уголовным делам.
Об этом объявлено публично
Сын показал свежее фото прославленной артистки
Продюсер признался, что не ожидал такого
Балерина получила по заслугам
Популярные темы форума
ПРОСТИТУТКИ, САМЫЕ ЧЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ! ЗАПЛАТИЛ, ПОЛУЧИЛ. НИ НЕРВОВ, НИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ, НИ СЦЕН И ЖЕНИТЬБ-РАЗВОДОВ.
В подмосковном Ногинске бродячие собаки затащили ребенка в канализационную трубу и растерзали. Ребенкк два года, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ваше мнение, что делать с собаками?
кто скучает по ссср?
Однополые браки.
Как избавить от молочницы
Ещё немного о сексе?
Гадалка сломала мне жизнь
Как не ошибиться при выборе своей половинки? Кто знает формулу счастливого брака?
почему так легко из семьи утащить мужчину,может не надо торопится замуж выходит,пусть кто-то другой выйдет первый,а мы уже уведём и будем счастливы.
бутылки принемать будут сетевые магазины!
Не можем иметь совместных детей
Подскажите бизнес на 100т.р
Школа как мясорубка детей на социальный фарш
девочку оставила мать в поликлинике.
Переезд на юг
Секс по дружбе
Много сексуальных партнеров
Что думаете о суперграмотных гомосексуалистах, евровидениях, голосистых шоу и прочих домах 2?
Как похудеть без диеты
Не носит обручальное кольцо
Тимати посвятил Децлу песню
Родить в 17 лет
На первом свидании говорил о бывшей
Секс с бывшей
Родить после 30
Заголовки
Как избавиться от похмелья
Хочу забрать назад подарок
Ориентация Егора Крида
Флиртует с кассиршей