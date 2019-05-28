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Политика

Рвущийся на Украину Саакашвили сделал заявление о мести Порошенко

Михаил Саакашвили. Фото: www.globallookpress.com
Михаил Саакашвили, который некогда был президентом Грузии, а потом стал главой Одесской области, получил паспорт Украины, а вместе с ним и возможность вернуться в страну. Политик высказался о том, будет ли он мстить Петру Порошенко или предпочтет закопать топор войны.
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За время нахождения на президентском кресле Петр Порошенко успел нажить себе множество врагов. Кто-то из них влиятелен, как бизнесмен Игорь Коломойский. Другие, как Михаил Саакашвили, могут похвастаться ярким политическим образом. Теперь все они получили шанс на реванш.

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Михаил Николозович Саакашвили

Михаил Николозович Саакашвили политик

Так, стало известно, что Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили украинский паспорт, который был отобран его предшественником. Учитывая особое отношение политика к Украине, мало кто сомневается, что тот не только вернется в страну, но и попробует возобновить политическую деятельность.

Некоторые считают, что сделает это экс-президент Грузии ради мести своему личному врагу Петру Порошенко. Сам он такие мнения опровергает.

"Месть – это вообще не мой стиль", – заявил Саакашвили.

"Справедливость – очень важное дело. Необходимо ориентироваться на будущее, на успех Украины, на дальнейшие шаги, чтобы наконец начать реформы", – добавил он в эфире украинского телеканала "Наш".

Напомним, ранее Владимир Зеленский отменил решение Петра Порошенко о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства. Ожидается, что бывший глава Одесской области вернется в страну уже 31 мая, а то и раньше. Многие припомнили, что до этого Владимир Путин отмечал, что было бы справедливо вернуть Саакашвили паспорт Украины. Зеленский, судя по всему, к этому совету прислушался.

Автор: Геннадий Куприянов28 мая 2019, 19:57

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Моя благодарность тем, кто показал мне прекрасный сайт O︂N︂T︂W︂I︂G︂G︂S︂Y︂.︂C︂O︂M︂/KGWSOP Просто пройдя опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока есть возможность=)
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