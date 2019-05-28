Рвущийся на Украину Саакашвили сделал заявление о мести Порошенко
За время нахождения на президентском кресле Петр Порошенко успел нажить себе множество врагов. Кто-то из них влиятелен, как бизнесмен Игорь Коломойский. Другие, как Михаил Саакашвили, могут похвастаться ярким политическим образом. Теперь все они получили шанс на реванш.
Так, стало известно, что Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили украинский паспорт, который был отобран его предшественником. Учитывая особое отношение политика к Украине, мало кто сомневается, что тот не только вернется в страну, но и попробует возобновить политическую деятельность.
Некоторые считают, что сделает это экс-президент Грузии ради мести своему личному врагу Петру Порошенко. Сам он такие мнения опровергает.
"Месть – это вообще не мой стиль", – заявил Саакашвили.
"Справедливость – очень важное дело. Необходимо ориентироваться на будущее, на успех Украины, на дальнейшие шаги, чтобы наконец начать реформы", – добавил он в эфире украинского телеканала "Наш".
Напомним, ранее Владимир Зеленский отменил решение Петра Порошенко о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства. Ожидается, что бывший глава Одесской области вернется в страну уже 31 мая, а то и раньше. Многие припомнили, что до этого Владимир Путин отмечал, что было бы справедливо вернуть Саакашвили паспорт Украины. Зеленский, судя по всему, к этому совету прислушался.
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