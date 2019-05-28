Рвущийся на Украину Саакашвили сделал заявление о мести Порошенко

Михаил Саакашвили, который некогда был президентом Грузии, а потом стал главой Одесской области, получил паспорт Украины, а вместе с ним и возможность вернуться в страну. Политик высказался о том, будет ли он мстить Петру Порошенко или предпочтет закопать топор войны.

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