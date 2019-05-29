"Глотку перегрызет": Зеленскому дорого обойдется возвращение Саакашивили

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили воспользовался своим правом вернуться на Украину в качестве полноправного гражданина этой страны и вечером 29 мая уже раздавал интервью о своих политических планах. Эксперты уверены, что решение Владимира Зеленского вернуть одиозному политику паспорт было ошибкой, которая приведет к катастрофическим последствиям.

За время управления Украиной Петр Порошенко успел нажить себе много врагов, которые нашли в себе силы объединиться и совместными усилиями прогнать его с кресла президента. Среди тех, с кем бывший украинский лидер оказался не в ладах – Михаил Саакашвили.

Бывший президент Грузии, едва ступив на украинскую землю, был обласкан всеобщим вниманием, заботой и народной любовью. Ему доверили руководить Одесской областью и в торжественной обстановке вручили паспорт гражданина Украины. Однако стоило политику перейти в оппозицию к Порошенко, как тот разглядел проблемы с документами и свое решение о награждении Саакашвили гражданством отменил.

Многие эксперты отмечают, что поступок Петра Порошенко был незаконным. И вот, устраняя столь очевидную несправедливость, новый президент Украины Владимир Зеленский отменил указ своего предшественника и вернул Михаилу Саакашвили паспорт. И теперь уже другие эксперты уверяют, что украинский лидер пошел против закона.

В частности, с таким заявлением выступил депутат Верховной рады и заместитель главы распустившейся фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук, передает сайт "Комсомольская правда". Он добавил, что в будущем многие еще успеют пожалеть о таком поступке.

Эту мысль на страницах издания "Обозреватель" поддерживает и творчески развивает колумнист, скрывающийся под псевдонимом Аnti-colorados. Он, судя по тексту, является последовательным сторонником политики Петра Порошенко, а в его врагах видит угрозы для всей Украины. В частности, Михаила Саакашвили этот публицист не только обзывает Карлсоном, но и сравнивает со смертельным ядом.

"Уже сейчас понятно, что там не было и не будет однородной массы, но собираются антагонисты, которые просто временно объединились ненавистью к Порошенко", – уверен колумнист "Обозревателя". Долго в равновесии такая система, которую эксперт сравнил с выгребной ямой, в которую бросили дрожжи, находиться не сможет. "Пройдет немного времени, когда это кодло начнет грызть друг другу глотки", – уверен он.

"В общем – пускай приезжает, а уже ему глотку перегрызут или он перегрызет, а потом ему – нет большой разницы, но процесс будет захватывающим", – заключил публицист свою речь. По его мнению, решение помочь Михаилу Саакашвили дорого обойдется Владимиру Зеленскому, ведь именно за него и его соратников возьмется одиозный политик после Петра Порошенко.

Впрочем, сам Михаил Саакашвили, едва ступив на украинскую землю, уже успел сделать заявление, что не собирается мстить Петру Порошенко. Признался он, что нет у него и никаких личных амбиций.

"Я очень счастлив. Я верю, что у Украины все выйдет. Я хочу вместе с вами сделать прорыв, чтобы политика в Украине была другой. Я сам не пойду ни на какие выборы", – заявил политик. "Но я буду помогать", – так же добавил он.

Весьма комплиментарно высказался он и о Владимире Зеленском. "Этот президент непростой парень. Он очень многих удивит и очень приятно. У меня на такие вещи чутье", – заверил собравшихся Михаил Саакашвили.