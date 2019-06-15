Трусливый Зеленский пытается обещаниями задобрить Донбасс
Глава Незалежной второй раз за время своего президентства посетил Донбасс с рабочей поездкой. Он встретился с представителями бизнеса Донбасса и рассказал о планах.
Владимир Зеленский пообещал инвестиции в инфраструктуру региона. Более того, по словам политика, денег Донбассу стоит ждать уже в ближайшее время, сообщается на сайте украинского лидера.
"В ближайшее время будут инвестиции в инфраструктуру Донбасса. Я обсуждаю это со всеми иностранными инвесторами", – заявил Владимир Зеленский на площадке мультимедийного центра Spalah. "Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами", – сообщил президент Украины.
Также Владимир Зеленский отметил, что в настоящее время идет работа над "реформаторскими" законопроектами, которые должны способствовать развитию малого и среднего бизнеса в стране. "Что может сделать власть? Власть может не мешать и только помогать", — заявил политик.
Этим обещаниям, разумеется, хочется верить. Однако есть повод заподозрить Владимира Зеленского в трусости. Напомним, ранее он пообещал урегулировать конфликт в Донбассе мирным способом, но после его отъезда ВСУ продолжили обстреливать ДНР и ЛНР.
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