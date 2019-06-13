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Политика

Отказавшемуся уйти в отставку Зеленскому плюнули в лицо

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Спустя несколько недель после инаугурации президент Украины Владимир Зеленский получил серьезный удар. Граждане Незалежной, видя, что новый глава государства продолжает политику предшественника, отказываются его поддерживать. Ситуация для Зеленского ухудшается день ото дня. 
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Рейтинг президентской партии "Слуга народа" стремительно летит вниз. Если месяц назад большинство украинцев поддерживали Зеленского, то теперь граждане страны начинают в нем разочаровываться, отмечают аналитики социологической группы "Рейтинг".

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Результаты их опроса показали снижение рейтинга партии Зеленского на 0,7%. За нее готовы проголосовать 47,5% украинцев, притом что в конце апреля на президентских выборах бывший юморист получил 73% голосов. Получается, за прошедшее время поддержка главы государства снизилась более чем на 25%. "Впечатляющий" итог нескольких недель президентства.

Тем не менее "Слуга народа" остается самой популярной политической силой на Украине и опережает другие партии со значительным отрывом. За "Оппозиционную платформу" готовы отдать голоса 10,4% граждан, за "Батькивщину" Юлии Тимошенко – 7,5%.

Куй железо, пока горячо. Видимо, таким принципом руководствовался Зеленский, принимая решение о роспуске Верховной рады. Выборы в новый состав парламента намечены на конец июля.

По мнению экспертов, проведение досрочных выборов выгодно Зеленскому, поскольку его рейтинг недосягаем для оппонентов. Чем выше одобрение главы государства, тем больше у его партии шансов занять лидирующее положение в новом составе Верховной рады.

Вместе с тем трудно предугадать, с каким уровнем одобрения Зеленский и его партия подойдут к выборам. Слишком много неблагоприятных факторов досталось в наследство новому президенту от предшественника: война в Донбассе, развал экономики, бегство населения за границу, рост коммунальных тарифов.

Недовольные украинцы составили петицию и потребовали от Зеленского уйти в отставку. Президент в ответ заявил, что не поддерживает подобную инициативу, и назвал ее "определенным троллингом".

Автор: Иван Поляков13 июня 2019, 10:43
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

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