Отказавшемуся уйти в отставку Зеленскому плюнули в лицо
Рейтинг президентской партии "Слуга народа" стремительно летит вниз. Если месяц назад большинство украинцев
поддерживали Зеленского, то теперь граждане страны начинают в нем
разочаровываться, отмечают аналитики социологической группы
"Рейтинг".
Результаты их опроса показали снижение рейтинга партии Зеленского на 0,7%. За нее готовы проголосовать 47,5% украинцев, притом что в конце апреля на президентских выборах бывший юморист получил 73% голосов. Получается, за прошедшее время поддержка главы государства снизилась более чем на 25%. "Впечатляющий" итог нескольких недель президентства.
Тем не менее "Слуга народа" остается самой популярной политической силой на Украине и опережает другие партии со значительным отрывом. За "Оппозиционную платформу" готовы отдать голоса 10,4% граждан, за "Батькивщину" Юлии Тимошенко – 7,5%.
Куй железо, пока горячо. Видимо, таким принципом руководствовался Зеленский, принимая решение о роспуске Верховной рады. Выборы в новый состав парламента намечены на конец июля.
По мнению экспертов, проведение досрочных выборов выгодно Зеленскому, поскольку его рейтинг недосягаем для оппонентов. Чем выше одобрение главы государства, тем больше у его партии шансов занять лидирующее положение в новом составе Верховной рады.
Похоже, Зеленский определился со своим главным противником, можно сказать даже - врагом.— Андрій Шумило (@andykrim65) 8 июня 2019 г.
Это - Верховная Рада Украины.
Кто бы там не сидел, но Рада - это орган избранный народом. Но именно ей Зеленский бросает обвинения в "пробивании дна".
А из блиндажа достают трупы воинов...
Вместе с тем трудно предугадать, с каким уровнем одобрения Зеленский и его партия подойдут к выборам. Слишком много неблагоприятных факторов досталось в наследство новому президенту от предшественника: война в Донбассе, развал экономики, бегство населения за границу, рост коммунальных тарифов.
Недовольные украинцы составили петицию и потребовали от Зеленского уйти в отставку. Президент в ответ заявил, что не поддерживает подобную инициативу, и назвал ее "определенным троллингом".
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