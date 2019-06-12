Стало известно о позорном провале выскочки Зеленского
В зону проведения так называемой Операции объединенных сил в Донбассе Зеленский приехал в конце мая. Пообщался с военнослужащими, изобразил живой интерес к происходящему. "Ну как, у вас тут кроватка-то нормальная? Надо получше? Будет получше", – процитировал Зеленского военный корреспондент Александр Коц.
В эфире телеканала "Россия 1" журналист напомнил, что посещал новый украинский лидер и шахтеров Львовской области, где недавно погибло два человека. Горняки пожаловались Зеленскому на невыплату зарплаты. На что бывший юморист лишь туманно пообещал, что деньги будут.
"Сегодня, кстати, эти шахтеры перекрыли трассу, ведущую в Польшу. Говорят, что после отъезда Зеленского из Львовской области ничего не изменилось, денег нет", – констатировал Коц.
По его словам, все начинания Зеленского заканчиваются полным фиаско. Начинающий политик пытается играть роль умудренного опытом игрока, но пока терпит неудачу, заключил корреспондент.
В Донбассе Зеленский побывал в станице Луганская и городе Счастье недалеко от линии разграничения между украинскими войсками и силами самопровозглашенной Луганской республики. Президент расспросил военнослужащих о быте и пообещал улучшить их условия.
Про прекращение боевых действий Зеленский не заикался, хотя окончание войны было одним из главных пунктов его предвыборной программы. Для начала необходимо прекратить огонь на линии разграничения, а затем – возобновить выплату социальных пособий жителям неподконтрольных территорий, говорил политик.
Зеленский уверял, что ради мира готов к личным переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Но пока дальше слов и громких обещаний дело не пошло: украинская артиллерия продолжает обстреливать города Донбасса, а сам лидер Незалежной успел отметиться хамскими выпадами в адрес российского коллеги.
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