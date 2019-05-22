Президент Конго назвал Россию могущественным другом
Как рассказал Дени Сассу-Нгессо, на сегодняшний день Россия является активным и крайне важным игроком, который участвует в глобальном управлении. "И когда у тебя есть на международной арене такой могущественный и сильный друг, как Россия, конечно, этому можно только порадоваться", – цитирует ТАСС президента Конго.
Его слова в зале встретили продолжительными аплодисментами. Политик призвал российскую сторону продолжать укреплять стратегическое партнерство на взаимовыгодных условиях. Также он пригласил Россию "сопровождать Конго в процессе диверсификации экономики во имя интересов и выгоды обеих стран".
Ранее Дени Сассу-Нгессо встретился с Вячеславом Володиным. Председатель Госдумы пригласил делегацию из Конго принять участие во втором международном форуме "Развитие парламентаризма" в Москве. "Нам необходимо развивать сотрудничество более активно в рамках межпарламентских контактов", – подчеркнул Володин.
По его словам, депутаты возлагают большие надежды на встречу Дени Сассу-Нгессо с Владимиром Путиным. "Для нас крайне важно, чтобы отношения получили новый импульс", – подчеркнул председатель нижней палаты парламента.
Сам президент Конго отметил важную роль, которую Россия играет в подготовке квалифицированных кадров для его страны. Многие студенты получили образование в российских высших учебных заведениях, а национальные олимпиады по русскому языку пользуются популярностью у молодежи.
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