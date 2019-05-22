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Политика

Володин оценил сотрудничество России и Конго

Вячеслав Володин и Дени Сассу-Нгессо. Фото: duma.gov.ru
В Госдуме 22 мая состоялась двусторонняя встреча председателя нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина и президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Спикер Госдумы подчеркнул, что двум странам крайне важно развивать сотрудничество в рамках межпарламентских контактов.
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Вячеслав Володин заявил, что у Дени Сассу-Нгессо есть возможность выступить перед депутатами Госдумы. "Хотелось бы послушать Вас и Ваши предложения, которые для нас очень важны, учитывая, что нам необходимо развивать сотрудничество более активно в рамках межпарламентских контактов", – сказал спикер Госдумы, приветствуя президента Конго.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

По его словам, депутаты возлагают большие надежды на встречу Дени Сассу-Нгессо с Владимиром Путиным. "Для нас крайне важно, чтобы отношения получили новый импульс", – подчеркнул председатель нижней палаты парламента.

Он выразил уверенность, что результаты встречи двух президентов, которая состоится 23 мая, помогут развитию межпарламентских отношений между Россией и Конго. "Со своей стороны сделаем все, чтобы законодательно обеспечить те договоренности, которые будут достигнуты на высшем уровне", – сообщил Володин.

Вячеслав Володин и Дени Сассу-Нгессо. Фото: duma.gov.ru

Дени Сассу-Нгессо напомнил, что, будучи в различных статусах, неоднократно бывал в СССР и в России. "Для меня большая честь быть в России и встретиться со старыми друзьями, ведь это условия развития нашего сотрудничества", – отметил политик. Он поблагодарил спикера Госдумы за возможность выступить перед парламентариями.

"Встреча с представителями российского народа – сам по себе символ", – уверен президент Конго.

Он обратил внимание еще на один символ, касающийся контактов России и Конго. В 2019 году исполняется 55 лет с момента установления двусторонних отношений между странами. "Настал момент учредить истинное стратегическое взаимовыгодное партнерство, развивать все сферы отношений вместе с российским народом", – подчеркнул Дени Сассу-Нгессо. Он уверен, что для этого есть все необходимые средства.

Вячеслав Володин и Дени Сассу-Нгессо. Фото: duma.gov.ru

Выступая перед депутатами Госдумы, президент Конго указал на важную роль России в подготовке кадров для его страны. "Благодаря миссиям технической поддержки, осуществленных Россией в Конго, у нас появились высококвалифицированные кадры, сложился бесценный резерв из экспертов в разных сферах деятельности", – уточнил он и добавил, что многие студенты из Конго получили образование в российских высших учебных заведениях.

У местной молодежи, признался Дени Сассу-Нгессо, русский язык вызывает большой интерес. В стране даже проводятся национальные олимпиады.

Политик обратил внимание на важнейшие вызовы, с которыми сталкивается Конго. В частности, речь идет о проблемах экологии и об изменении климата. Дени Сассу-Нгессо рассказал об открытии в стране самого большого в мире тропического торфяника площадью 145 тысяч квадратных километров.

Дени Сассу-Нгессо. Фото: duma.gov.ru

"Это открытие должно стать объектом международного диалога, должно привлечь все международное сообщество. Я хочу обратиться к России с просьбой оказать нашей стране поддержку в защите этой хрупкой экосистемы и поддержать эффективную работу программы нашей специальной климатической комиссии по бассейну Конго", – отметил он.

В заключение Дени Сассу-Нгессо предложил укреплять взаимное стратегическое партнерство. Он предложил России помочь Конго в процессе диверсификации экономики в интересах и ради выгоды обеих стран.

Автор: Геннадий Куприянов22 мая 2019, 14:17

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