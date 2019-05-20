Володин призвал укреплять межпарламентское сотрудничество

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил и дальше проводить выездные заседания Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, это позволит повысить эффективность взаимодействия парламентариев в рамках организации.



Следующее выездное заседание спикер Госдумы предложил провести осенью этого года в Ереване. На заседании Совета ПА ОДКБ, которое состоялось в столице Киргизии Бишкеке 20 мая, председатель нижней палаты призвал сделать такую практику постоянной.



По его мнению, это повысит эффективность сотрудничества парламентов, позволит им подробнее рассказать о своих приоритетах. "Было бы правильно расширять географию наших мероприятий, организуя их поочередно у государств – членов ОДКБ, развивая практику выездного формата", – сказал Володин.

Выступая перед коллегами-законодателями, спикер Госдумы поднял тему борьбы с наркотрафиком. Он напомнил, что только за прошлый год было изъято 11 тонн запрещенных веществ в рамках спецоперации ОДКБ. По словам председателя нижней палаты, для борьбы с наркотрафиком нужно сделать все возможное.

Для этого в начале осени планируется провести совещание глав комитетов, комиссий по обороне и безопасности парламентов стран – членов организации. "От создания общего правового пространства безопасности, в соответствии принятой на высшем уровне стратегией коллективной безопасности ОДКБ до 2025 года, зависит качество совместной работы по предотвращению угроз и обеспечению стабильности в зоне ответственности ОДКБ", – подчеркнул Володин.

Напомним, что в Организацию Договора о коллективной безопасности входят Россия, Армения, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Белоруссия. Председателем Парламентской ассамблеи ОДКБ с ноября 2016 года является Вячеслав Володин.