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Политика

Володин призвал укреплять межпарламентское сотрудничество

Фото: duma.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил и дальше проводить выездные заседания Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, это позволит повысить эффективность взаимодействия парламентариев в рамках организации. 
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Следующее выездное заседание спикер Госдумы предложил провести осенью этого года в Ереване. На заседании Совета ПА ОДКБ, которое состоялось в столице Киргизии Бишкеке 20 мая, председатель нижней палаты призвал сделать такую практику постоянной.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

По его мнению, это повысит эффективность сотрудничества парламентов, позволит им подробнее рассказать о своих приоритетах. "Было бы правильно расширять географию наших мероприятий, организуя их поочередно у государств – членов ОДКБ, развивая практику выездного формата", – сказал Володин.

Выступая перед коллегами-законодателями, спикер Госдумы поднял тему борьбы с наркотрафиком. Он напомнил, что только за прошлый год было изъято 11 тонн запрещенных веществ в рамках спецоперации ОДКБ. По словам председателя нижней палаты, для борьбы с наркотрафиком нужно сделать все возможное.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Для этого в начале осени планируется провести совещание глав комитетов, комиссий по обороне и безопасности парламентов стран – членов организации. "От создания общего правового пространства безопасности, в соответствии принятой на высшем уровне стратегией коллективной безопасности ОДКБ до 2025 года, зависит качество совместной работы по предотвращению угроз и обеспечению стабильности в зоне ответственности ОДКБ", – подчеркнул Володин.

Фото: duma.gov.ru

Напомним, что в Организацию Договора о коллективной безопасности входят Россия, Армения, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Белоруссия. Председателем Парламентской ассамблеи ОДКБ с ноября 2016 года является Вячеслав Володин.
Автор: Иван Поляков20 мая 2019, 10:44

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