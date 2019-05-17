Бывший соратник Януковича помог Зеленскому

У избранного президента Украины Владимира Зеленского есть шанс досрочно распустить Верховную раду несмотря на противодействие со стороны парламентариев. Способ сделать это ему подсказал бывший глава администрации Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.

Как украинские политики, так и простые граждане страны продолжают гадать, какая судьба их ждет после официального вступления в должность избранного президента Украины Владимира Зеленского. И депутаты Верховной рады, кажется, ничего хорошего для себя не ждут.

Фракция "Народный фронт" вышла из коалиции только для того, чтобы обезопасить парламент от досрочного роспуска, который мог бы инициировать Владимир Зеленский. Однако даже этот отчаянный шаг может оказаться бесполезным, считают эксперты. В частности, помочь найти способ разогнать депутатов избранному президенту Украины вызвался бывший глава администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.

Глупое действие произошло сегодня в парламенте. НФ вышел из какой-то коалиции, думая, что он создаёт проблему Президенту в роспуске парламента. Нет никакой проблемы. Нужно подписать Указ и распустить. А кто хочет оспорить, может обратиться с иском в Лигу сексуальных меньшинств. — Andrey Portnov (@AndriiPortnov) 17 мая 2019 г.

По его словам, ждать решения Окружного суда об отсутствии коалиции нельзя. "Это серьезно ослабит позицию для роспуска, так как получается, что до этого решения факт отсутствия коалиции не был установлен. Более того, такое решение окружного суда будет оспорено в апелляционном. И тяжба затянется на долгое время, за которое и выйдут все сроки, отведенные Конституцией на роспуск Рады", – цитирует портал "Страна.ua" юриста.

К счастью, идти этим путем от Владимира Зеленского не требуется. "Есть факт, что с 2016 года в Раде отсутствует коалиция фракций, которая бы включала в себя более 226 депутатов. И на этом основании президент в любой момент может подписать указ о роспуске парламента и о назначении досрочных выборов", – рассказал Андрей Портнов.

"Президент Зеленский сможет подписать указ о роспуске буквально сразу после инаугурации. И никакие решения суда ему для этого не нужны", – подчеркнул он.

Согласно Конституции Украины, если за 30 дней с момента объявления о прекращении существования действующей коалиции депутаты не смогут сформировать новое большинство, то у главы государства есть право распустить парламент досрочно. Однако сделать это можно не менее чем за полгода до проведения плановых выборов.