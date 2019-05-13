Избежавший смерти Лукашенко пошел в атаку на Путина

В Белоруссии взбудоражены сообщениями о заговоре против президента республики Александра Лукашенко, в результате которого он мог лишиться жизни. Оправившись от шока, глава государства начал новое наступление на российские интересы. Эксперты уже окрестили действия президента "охотой на ведьм".



Недавний арест бывшего заместителя госсекретаря Союза безопасности Белоруссии Андрея Втюрина и главы "Белтелекома" Сергея Сиводедова стал знаковым событием во внутренней и внешней политике союзной республики. Оно позволило Лукашенко решить несколько задач, пишет Telegram-канал "Трыкатаж".



Прежде всего неудавшийся заговор против Лукашенко, одним из активных участников которого называют Втюрина, позволил президенту Белоруссии начать замену руководства силовых ведомств. По всей видимости, старые руководители утратили доверие главы государства.

Во-вторых, отмечает "Трыкатаж", Лукашенко в очередной раз сыграл на обострение отношений с Россией. Помимо Втюрина и Сиводедова, были задержаны трое россиян, которые, утверждают в Минске, заподозрены в даче взяток белорусским чиновникам.

Еще одна задача связана непосредственно с семьей Батьки, утверждает Telegram-канал. "Вывести из-под удара Виктора Лукашенко, на которого КГБ нарыло массу компромата", – пишет "Трыкатаж".

Республика становится опасной для россиян, которые занимаются бизнесом и медиа, полагают эксперты. "С медиа все понятно – любой может быть объявлен шпионом и информдиверсантом. А бизнесмен – если не подмажет белорусского чиновника, то, как говорится, не поедет", – резюмирует Telegram-канал.

Как то раз у Лукашенко спросили... pic.twitter.com/cHXMJd3kyb — Алекс Русский (@alexflex777) 13 мая 2019 г.

Ранее в СМИ появились любопытные подробности неудавшегося переворота против Лукашенко. Якобы козни против президента плели несколько влиятельных офицеров из министерств обороны и внутренних дел.

Сообщается, что заговорщики планировали не допустить нового срока Лукашенко, который находится у власти уже четверть века. Один из сценариев предусматривал военный переворот и физическое устранение главы государства.